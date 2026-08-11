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Del susto a la tranquilidad: los jugadores del Pereira lograron reencontrarse con sus familias tras el terremoto

Un trayecto en avión y otro en bus tuvieron que hacer los jugadores y el cuerpo técnico del cuadro matecaña.

  • Estas son algunas de las imágenes que ha dejado el terremoto en Colombia, en Pereira varios edificios quedaron reducidos a escombros. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Estas son algunas de las imágenes que ha dejado el terremoto en Colombia, en Pereira varios edificios quedaron reducidos a escombros. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 9 horas
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Los jugadores y el cuerpo técnico del Deportivo Pereira, que se encontraban en Barranquilla para el duelo ante Junior, lograron viajar al Eje Cafetero para reencontrarse con sus familias.

Tras la confirmación de la Dimayor de cancelar la cuarta fecha, por el terremoto que afectó a cinco departamentos del país, los jugadores iniciaron todas las gestiones para que los trasladaran lo más rápido posible a Pereira para reunirse con sus familiares y compañeros en la ciudad.

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Debido al cierre de 7 aeropuertos de la zona y ante los problemas de movilidad que se tienen desde el terremoto de magnitud de 7.4 que sacudió a Colombia en la mañana de este lunes, el desplazamiento de los jugadores y cuerpo técnico no se pudo hacer de inmediato y de forma directa desde Barranquilla hasta Pereira.

Según se conoció, solo hasta las 6:30 de la tarde, de este lunes, un avión pudo llevar a los integrantes del Pereira hasta Medellín y desde esa ciudad iniciar un recorrido vía terrestre para poder llegar hasta Pereira.

Afortunadamente, mientras estaban en Barranquilla, los jugadores, cuerpo técnico y directivos del cuadro Matecaña lograron comunicarse con sus familiares, y con otros jugadores que hacen parte del club, pero que no viajaron a la Arenosa y todos estaban bien.

Vea también: Sube a 181 la cifra de muertos por el terremoto en Colombia: hay más de 1.300 heridos y 54 réplicas

Pero la emergencia en la ciudad se mantiene, porque las autoridades están tratando de rescatar a personas que quedaron atrapadas en los escombros de varias edificaciones que colapsaron y también se mantienen suspendidos los servicios de agua y electricidad.

Hasta ahora, la Dimayor canceló todos los partidos de esta semana tanto de la Liga BetPlay como la Copa, el Torneo y la Liga Femenina y se espera que se confirme las nuevas fechas y qué pasará con la jornada quinta que debía arrancar el próximo viernes.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué se canceló el partido entre Junior y Deportivo Pereira?
El encuentro fue suspendido debido a la cancelación general de la cuarta fecha del fútbol colombiano por parte de la Dimayor, tras el terremoto de magnitud 7.4 que afectó a cinco departamentos del país.
¿Qué competencias del fútbol colombiano fueron suspendidas por la Dimayor?
La Dimayor paralizó temporalmente todos los partidos programados para la semana en la Liga BetPlay, la Copa BetPlay, el Torneo de Ascenso y la Liga Femenina.
¿Cuál es la situación actual en Pereira tras el sismo de magnitud 7.4?
La ciudad se encuentra en estado de emergencia, con suspensión de los servicios de energía eléctrica y agua potable, mientras las autoridades adelantan labores de rescate de personas atrapadas en edificaciones colapsadas.

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