Del susto a la tranquilidad: los jugadores del Pereira lograron reencontrarse con sus familias tras el terremoto

Los jugadores y el cuerpo técnico del Deportivo Pereira, que se encontraban en Barranquilla para el duelo ante Junior, lograron viajar al Eje Cafetero para reencontrarse con sus familias.

Tras la confirmación de la Dimayor de cancelar la cuarta fecha, por el terremoto que afectó a cinco departamentos del país, los jugadores iniciaron todas las gestiones para que los trasladaran lo más rápido posible a Pereira para reunirse con sus familiares y compañeros en la ciudad.

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Debido al cierre de 7 aeropuertos de la zona y ante los problemas de movilidad que se tienen desde el terremoto de magnitud de 7.4 que sacudió a Colombia en la mañana de este lunes, el desplazamiento de los jugadores y cuerpo técnico no se pudo hacer de inmediato y de forma directa desde Barranquilla hasta Pereira.

Según se conoció, solo hasta las 6:30 de la tarde, de este lunes, un avión pudo llevar a los integrantes del Pereira hasta Medellín y desde esa ciudad iniciar un recorrido vía terrestre para poder llegar hasta Pereira.

Afortunadamente, mientras estaban en Barranquilla, los jugadores, cuerpo técnico y directivos del cuadro Matecaña lograron comunicarse con sus familiares, y con otros jugadores que hacen parte del club, pero que no viajaron a la Arenosa y todos estaban bien.

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Pero la emergencia en la ciudad se mantiene, porque las autoridades están tratando de rescatar a personas que quedaron atrapadas en los escombros de varias edificaciones que colapsaron y también se mantienen suspendidos los servicios de agua y electricidad.

Hasta ahora, la Dimayor canceló todos los partidos de esta semana tanto de la Liga BetPlay como la Copa, el Torneo y la Liga Femenina y se espera que se confirme las nuevas fechas y qué pasará con la jornada quinta que debía arrancar el próximo viernes.