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Autoridades de Medellín suspenden cuatro construcciones ilegales en turístico sector Piedras Blancas, en Santa Elena

La intervención, por posibles incumplimientos de las normas urbanísticas, fue realizada en la Reserva Forestal Protectora del Río Nare y una zona arqueológica de la cuenca alta de la quebrada.

  • Las cuatro medidas de suspensión se realizaron en la vereda Piedras Blancas-Matasano, sector Alto de la Mora, en Santa Elena. Foto: Cortesía
    Las cuatro medidas de suspensión se realizaron en la vereda Piedras Blancas-Matasano, sector Alto de la Mora, en Santa Elena. Foto: Cortesía
  • Autoridades de Medellín investigan 85 edificaciones más en las que se identificaron posibles incumplimientos de las normas urbanísticas. Foto: Cortesía
    Autoridades de Medellín investigan 85 edificaciones más en las que se identificaron posibles incumplimientos de las normas urbanísticas. Foto: Cortesía
El Colombiano
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hace 3 horas
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Hasta uno de los pulmones verdes de Medellín, en el corregimiento Santa Elena, llegaron las autoridades locales para evidenciar, y suspender, cuatro construcciones que incumplían las normas e impactaban negativamente el ecosistema.

Los operativos, liderados por la Secretaría de Gestión Territorial de Medellín, se realizaron en la Reserva Forestal Protectora del Río Nare y una zona arqueológica de la cuenca alta de la quebrada Piedras Blancas, un territorio considerado con especial valor ambiental y patrimonial.

Autoridades de Medellín investigan 85 edificaciones más en las que se identificaron posibles incumplimientos de las normas urbanísticas. Foto: Cortesía
Autoridades de Medellín investigan 85 edificaciones más en las que se identificaron posibles incumplimientos de las normas urbanísticas. Foto: Cortesía

De acuerdo con el reporte de las autoridades, además de las cuatro medidas de suspensión, en la vereda Piedras Blancas-Matasano, sector Alto de la Mora, en Santa Elena, investigan 85 edificaciones más en las que se identificaron posibles incumplimientos de las normas urbanísticas.

Estas acciones están encaminadas a establecer si detrás de las construcciones y ocupaciones identificadas existen posibles procesos de loteo y venta irregular de terrenos.

La Alcaldía de Medellín indicó que cada caso será revisado y documentado para establecer las condiciones en las que se realizaron las construcciones y remitir los informes a la Corregiduría de Santa Elena, encargada de adelantar las actuaciones correspondientes.

Según el secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez Correa, la zona donde se desarrollaron los operativos tiene riqueza arqueológica y fuentes hídricas que debemos cuidar.

“Una construcción que avance sin cumplir las normas puede generar afectaciones sobre espacios que tienen un valor ambiental y patrimonial para toda la ciudad y la región. Por eso nuestra presencia en estos lugares busca anticiparnos, identificar a tiempo las ocupaciones irregulares y evitar que se consoliden. Estamos atentos a posibles loteos ilegales, porque detrás de una construcción puede existir una problemática mucho mayor de ocupación del territorio”, afirmó el secretario.

Siga leyendo: ¿No cesan las invasiones? Van 35 obras irregulares suspendidas en el Cerro de las Tres Cruces de Medellín

Alto de la Mora también tiene antecedentes de movimientos en masa. En 2021, un deslizamiento de tierra afectó varias viviendas del lugar, situación que motivó la atención de diferentes entidades. Desde años anteriores, además, se han realizado acciones de control frente a la ocupación y las construcciones en este sector.

Este nuevo operativo permitió a las autoridades detectar edificaciones dentro de las franjas de protección de las quebradas La Castro, La Caneca y Juan Alberto. “Estos espacios deben mantenerse libres de construcciones para proteger los cauces, conservar sus condiciones naturales y reducir las afectaciones que puede generar la ocupación de sus alrededores”, reveló Gestión y Control Territorial.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué acciones tomaron las autoridades en el corregimiento de Santa Elena y por qué?
La Secretaría de Gestión Territorial de Medellín suspendió cuatro construcciones ilegales que impactaban negativamente el ecosistema en la Reserva Forestal Protectora del Río Nare y la cuenca alta de la quebrada Piedras Blancas, un área de alto valor ambiental, hídrico y patrimonial.
¿Cuántas edificaciones adicionales están en la mira y qué se busca determinar?
Se investigan otras 85 edificaciones en la vereda Piedras Blancas-Matasano (sector Alto de la Mora) por posibles incumplimientos urbanísticos. Las autoridades evalúan si detrás de estas obras existen procesos de loteo y venta irregular de terrenos.
¿Qué riesgos ambientales y de gestión del riesgo motivan estas intervenciones?
Las obras invaden las franjas de protección de las quebradas La Castro, La Caneca y Juan Alberto, poniendo en riesgo las fuentes hídricas y los vestigios arqueológicos. Además, el sector Alto de la Mora es una zona con antecedentes de movimientos en masa y deslizamientos de tierra.

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