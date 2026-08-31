Autoridades de Medellín suspenden cuatro construcciones ilegales en turístico sector Piedras Blancas, en Santa Elena

Hasta uno de los pulmones verdes de Medellín, en el corregimiento Santa Elena, llegaron las autoridades locales para evidenciar, y suspender, cuatro construcciones que incumplían las normas e impactaban negativamente el ecosistema.
Los operativos, liderados por la Secretaría de Gestión Territorial de Medellín, se realizaron en la Reserva Forestal Protectora del Río Nare y una zona arqueológica de la cuenca alta de la quebrada Piedras Blancas, un territorio considerado con especial valor ambiental y patrimonial.