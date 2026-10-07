En video | Impactante vendaval arrastró motos y voló techos en el norte de Cali y Yumbo

La tarde de este miércoles 7 de octubre de 2026, un intenso vendaval acompañado de descargas eléctricas constantes azotó al municipio de Yumbo y a diversos sectores del norte de Cali. El fenómeno meteorológico desató momentos de angustia entre los habitantes por las fuertes ráfagas de viento que arrastraron hasta motocicletas estacionadas, mesas, sillas y sombrillas de establecimientos comerciales en plena vía pública.
La mayor concentración de afectaciones se registró en el sector de Ciudad Guabinas, en Yumbo. En esta zona, la fuerza del viento provocó la caída de al menos cuatro árboles de gran tamaño sobre la carretera antigua que conecta a Cali con Yumbo, y paralizó temporalmente el flujo vehicular. Asimismo, una infraestructura empresarial del sector sufrió colapsos estructurales cuando la fuerza de la corriente de aire desprendió parte del techo, lanzándolo hacia el suelo.
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