Video | Al ritmo del Caribe: Profesora utiliza la música para enseñarles a sus alumnos en Malambo

Al ritmo de la música del Caribe se enseña en las aulas de una parte de Colombia. En Malambo, Atlántico, la rutina escolar rompe moldes gracias a la propuesta formativa de la docente Angely Luz Escobar García, oriunda del tradicional barrio Abajo de Barranquilla.
En la Institución Educativa Alberto Pumarejo, un salón de clases común puede transformarse de inmediato en una pista de baile para activar la jornada. En video quedó grabada la idea de la docente, la cual se ha vuelto viral los últimos días.
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