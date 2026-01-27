Video | Niño le pegó tremenda cachetada al ladrón que intentó robarle su bicicleta en Cúcuta y generó polémica en redes

Estando frente a frente con el hombre que le arrebató su medio de transporte, un niño de al parecer 12 años de edad decidió no quedarse como un simple observador tras la captura del presunto ladrón. Le puede interesar: MinSalud aseguró que no se arrepiente de decir que “los ricos también lloran” porque “mucha gente llora para engañar” En Cúcuta, Norte de Santander, un video viral captó el instante en que el menor encaró y golpeó en el rostro al sujeto señalado de robarle su bicicleta, apenas instantes después de que la Policía Metropolitana lo capturara.

El niño afectado por el robo de su bicicleta le pegó una cachetada al ladrón cuando estaba capturado. FOTO: Captura video de redes sociales @cucutaonline

El suceso ocurrió recientemente cuando el presunto delincuente ya se encontraba esposado y bajo la vigilancia de las autoridades. En las imágenes, que se han difundido ampliamente en todas las plataformas digitales, se observó al menor acercarse y analizar la situación, para descargar una fuerte cachetada contra el detenido. La grabación, que se volvió viral durante las últimas horas, ha puesto en el foco de la opinión pública tanto la reacción del niño como el protocolo seguido por los uniformados presentes en el lugar. Esta escena se convirtió rápidamente en un fenómeno viral, trasladando la conversación de las calles de Cúcuta hacia el plano nacional. El incidente provocó un análisis sobre el manejo de la autoridad y la vulnerabilidad de los implicados en flagrancia.

Polarización en la opinión pública: debate sobre justicia y seguridad

La difusión del material audiovisual dividió las opiniones de los usuarios en redes sociales, con comentarios tanto a favor como en contra de lo sucedido. Un sector de la población calificó el acto como una respuesta emocional entendible ante la pérdida de su propiedad, mientras que otro grupo defendió el cumplimiento de los procedimientos legales y condena el uso de la violencia, incluso cuando el receptor es un hombre capturado. En la red social X, los comentarios reflejaron esta división: “Increíble que en el gobierno del ‘cambio’ los niños sean así de violentos”; “Pero tiene una camiseta de Pink Floyd...” “Muy mal. Considero que debió usar un martillo”; “Creo que el policía le dijo ‘Dale que no te hago nada’”; “Mi ídolo”; “Por fin un niño sin celular, solo disfrutando la vida”; “Pudo haberse lastimado la mano el niño; alguien debió darle un bate”; “Inesperado que lo hayan agarrado, severo totazo JAJAJA”; “¿Por qué no le pusieron un ladrillo en la mano?”; “Yo haría lo mismo”; “Eso es poquito para lo que merece”; “¡El pelao la tiene clara!”.