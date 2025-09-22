“Sin ellos nada hubiese sido posible”: emotivo homenaje de joven graduada como ingeniera a sus padres campesinos

En un conmovedor video que se ha vuelto viral en las diferentes redes sociales en Colombia, una joven identificada como Leydy Carvajal, oriunda de Barichara, Santander, ha tocado el corazón de miles de usuarios con su historia. La recién graduada en ingeniería industrial de la Universidad de Investigación y Desarrollo (UDI), ubicada en la ciudad de Bucaramanga, compartió en su cuenta de Instagram un emotivo momento: el homenaje que le hizo a sus padres tras lograr el objetivo. Le puede interesar: Detalles de las acusaciones entre el artista asesinado B King y su expareja Marcela Reyes: “amenazas de parte de ella y de su equipo”

La joven le puso a sus padres su birrete y estola como símbolo de agradecimiento por todo en la vida. FOTO: Redes sociales @leydy_carvajal

Durante la celebración y sesión de fotos junto a sus padres, ella les entregó su birrete y estola como símbolo de gratitud y reconocimiento por todo el apoyo incondicional que le brindaron para alcanzar su sueño. “Gracias Dios, gracias por tato, soy afortunada”, sostuvo. El clip mostró a Leydy radiante de la felicidad mientras le entregaba el birrete a su padre y la estola a su madre, quienes la abrazaron con orgullo. Un gesto simple, pero cargado de significado, que ha resonado profundamente entre quienes lo han visto en redes sociales.

“Entonces me gradué y nos dimos el mejor premio los tres, porque sin ellos nada de esto hubiese sido posible”, expresó la joven en el video, a lo que agregó un “gracias papi, gracias mami, los amo”. Los comentarios en la publicación se llenaron de elogios hacia la joven, destacando su humildad y el amor que siente por sus padres, a quienes describió como “mi mayor ejemplo”, durante su vida.

El fruto del esfuerzo y la dedicación familiar

Leydy Carvajal, originaria de una familia de caficultores, explicó que el apoyo de sus padres fue fundamental durante todo su proceso universitario. El esfuerzo conjunto de la familia se vio recompensado con la obtención de su título profesional. La historia de Leydy no terminó con su graduación, ya que actualmente, trabaja junto a sus padres en un proyecto familiar ambicioso: hacer crecer su propia marca de café especial, la cual se llama Café Sabánca.