En video | Incendio forestal en Buga no da tregua: tras 10 días, los focos siguen reactivándose

Un incendio forestal que lleva 10 días activo en una zona rural de Buga, Valle del Cauca, continúa generando dificultades para los organismos de socorro. Aunque varios sectores han sido controlados, nuevos focos vuelven a aparecer en el área montañosa, lo que ha obligado a mantener el operativo de emergencia.
La conflagración se presenta en inmediaciones de los límites entre Buga y el Tolima, en un sector de difícil acceso. Ahí, las condiciones del terreno han complicado el desplazamiento de los equipos y el ingreso hasta los puntos donde persisten las llamas.
Entérese: A prisión dos presuntos responsables de incendios en Tolima; ya registraban antecedentes por quemas