Video | Este fue el momento exacto en que camión que iba en la vía Manizales - Medellín cayó al río Cauca; conductor falleció

Un trágico siniestro ocurrió en la vía que comunica a Manizales con Medellín cuando un joven conductor perdió la vida luego de que su vehículo de carga se saliera de la carretera y cayera a las aguas del río Cauca, en el sector comprendido entre La Felisa y La Pintada, jurisdicción del municipio de Supía, Caldas.
En un video quedó registrado cómo el camión se movilizaba de manera errática y a alta velocidad. Un uniformado de la Policía Nacional en motocicleta seguía al vehículo e intentaba, mediante señas desesperadas, alertar al conductor para que detuviera la marcha o, al parecer, despertara.