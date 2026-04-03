Video | Este fue el momento exacto en que camión que iba en la vía Manizales - Medellín cayó al río Cauca; conductor falleció

Un trágico siniestro ocurrió en la vía que comunica a Manizales con Medellín cuando un joven conductor perdió la vida luego de que su vehículo de carga se saliera de la carretera y cayera a las aguas del río Cauca, en el sector comprendido entre La Felisa y La Pintada, jurisdicción del municipio de Supía, Caldas. En un video quedó registrado cómo el camión se movilizaba de manera errática y a alta velocidad. Un uniformado de la Policía Nacional en motocicleta seguía al vehículo e intentaba, mediante señas desesperadas, alertar al conductor para que detuviera la marcha o, al parecer, despertara.

Lea también: Aparatoso accidente entre tres vehículos paralizó la vía al Túnel de Occidente, en Medellín Segundos antes de la tragedia, el camión estuvo a punto de colisionar con otro vehículo que transitaba en sentido contrario. Tras esquivarlo, el automotor tomó un rumbo abrupto hacia la derecha, rodó por un pronunciado abismo y terminó sumergido en aguas del Río Cauca.

Una de las hipótesis del siniestro sugiere que el conductor pudo haber sufrido un microsueño, lo que explicaría la pérdida de control del vehículo.

Sin embargo, luego de la difusión del video se habla de que el joven podría haber estado intentando evadir un retén policial previo, basándose en la persecución del uniformado y la maniobra realizada para esquivar el otro camión.

El trágico suceso data del pasado Jueves Santo. La víctima fue identificada como Yoan Sebastián Aguirre López, un joven de 24 años natural de Supía que en ese momento transportaba heno con destino a Caramanta, Antioquia.