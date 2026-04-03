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Video | Este fue el momento exacto en que camión que iba en la vía Manizales - Medellín cayó al río Cauca; conductor falleció

Aún se desconocen las causas del siniestro donde murió un joven de 24 años que transportaba heno. Esto fue lo que sucedió.

  • El camión tomó un rumbo abrupto hacia la derecha y rodó por un pronunciado abismo pese a las advertencias de la Policía. Fotos: Cortesía y captura de video.
    El camión tomó un rumbo abrupto hacia la derecha y rodó por un pronunciado abismo pese a las advertencias de la Policía. Fotos: Cortesía y captura de video.
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

03 de abril de 2026
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Un trágico siniestro ocurrió en la vía que comunica a Manizales con Medellín cuando un joven conductor perdió la vida luego de que su vehículo de carga se saliera de la carretera y cayera a las aguas del río Cauca, en el sector comprendido entre La Felisa y La Pintada, jurisdicción del municipio de Supía, Caldas.

En un video quedó registrado cómo el camión se movilizaba de manera errática y a alta velocidad. Un uniformado de la Policía Nacional en motocicleta seguía al vehículo e intentaba, mediante señas desesperadas, alertar al conductor para que detuviera la marcha o, al parecer, despertara.

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Segundos antes de la tragedia, el camión estuvo a punto de colisionar con otro vehículo que transitaba en sentido contrario. Tras esquivarlo, el automotor tomó un rumbo abrupto hacia la derecha, rodó por un pronunciado abismo y terminó sumergido en aguas del Río Cauca.

Una de las hipótesis del siniestro sugiere que el conductor pudo haber sufrido un microsueño, lo que explicaría la pérdida de control del vehículo.

Sin embargo, luego de la difusión del video se habla de que el joven podría haber estado intentando evadir un retén policial previo, basándose en la persecución del uniformado y la maniobra realizada para esquivar el otro camión.

El trágico suceso data del pasado Jueves Santo. La víctima fue identificada como Yoan Sebastián Aguirre López, un joven de 24 años natural de Supía que en ese momento transportaba heno con destino a Caramanta, Antioquia.

Debido al fuerte impacto, el conductor quedó atrapado en la cabina y fue hallado sin signos vitales por los organismos de socorro. Según declaraciones del comandante del Cuerpo de Bomberos de Supía, teniente Ricardo Tapasco, fue necesaria la intervención de unidades de la Concesión Pacífico Tres y la Policía para realizar la extracción del cuerpo y del vehículo, que quedó completamente destruido.

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