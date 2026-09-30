Revelan video del ataque que acabó con la vida de ‘Jhon Calzones’ en Yopal

La mañana del martes 29 de septiembre, John Jairo Torres, conocido como ‘Jhon Calzones’, se encontraba en la finca La Selvita, en el sector de La Guafilla, zona rural de Yopal, Casanare, cuando dos hombres llegaron en una motocicleta hasta el predio. Una cámara de seguridad captó parte de la escena. En las imágenes se observa cómo los ocupantes de la motocicleta se acercan hasta la vivienda donde estaba Torres. Uno de ellos desciende y se dirige hacia el exalcalde, mientras el otro permanece junto al vehículo. Entérese: Exalcalde “Jhon Calzones” perdió la vida en un atentado con arma de fuego en Casanare Segundos después se escuchan varias detonaciones. El atacante dispara contra Torres a corta distancia y luego regresa hacia la motocicleta para escapar junto con su cómplice. De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, fueron cuatro los disparos que alcanzaron al exalcalde. El registro de seguridad quedó incorporado al material que ahora revisan los investigadores para reconstruir la secuencia del crimen y establecer qué ocurrió antes y después del ataque. Las cámaras también permitieron seguir parte del recorrido de los presuntos responsables.

Los impactos de bala afectaron a Torres en zonas como el tórax y el abdomen, además del brazo izquierdo. El estado en el que quedó después del ataque obligó a trasladarlo de urgencia al Hospital Regional de la Orinoquía. Lea más: Esta era la “hoja de vida” del asesinado exalcalde de Yopal, el condenado Jhon Torres, ‘Jhon Calzones’ El exalcalde ingresó con pronóstico reservado y fue llevado a cirugía. Los reportes conocidos después del atentado señalaron que las heridas habían comprometido órganos vitales y que los médicos intentaron estabilizarlo durante las siguientes horas. Mientras Torres permanecía en el hospital, las autoridades comenzaron a buscar a los dos hombres que habían llegado a la finca. La huida, sin embargo, no salió como estaba prevista para los atacantes.

Capturas tras el asesinato de ‘Jhon Calzones’ en Yopal

Según la información preliminar conocida por las autoridades, la motocicleta utilizada para escapar presentó una falla mecánica pocos metros después del ataque. Ese hecho permitió que uno de los presuntos responsables fuera alcanzado y capturado. Durante el procedimiento fueron recuperados elementos que hacen parte de la investigación, entre ellos un arma de fuego y un teléfono celular. La motocicleta también quedó en poder de las autoridades. Otro detalle importante en la investigación es que el vehículo habría sido robado previamente en Paz de Ariporo y, según la información entregada después del crimen, su propietario, un ganadero, también había sido asesinado. Las autoridades deberán establecer si existe una conexión entre ese homicidio y el ataque contra Torres. Conozca: Asesinaron a ejecutivo de The New York Times y sus suegros fueron detenidos como sospechosos La Gobernación de Casanare anunció una recompensa de hasta $50 millones por información que permita identificar, ubicar y capturar a los responsables del crimen.

Exalcalde ‘Jhon Calzones’ murió tras el ataque en Yopal

Mientras avanzaba el operativo en la zona rural de Yopal, el estado de salud de Torres continuaba siendo crítico. Hacia el mediodía terminó la intervención quirúrgica a la que había sido sometido en el Hospital Regional de la Orinoquía. Poco después, el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, confirmó la muerte del exalcalde. “He recibido la lamentable noticia del fallecimiento del exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres, luego de la intervención quirúrgica realizada por los especialistas del Hospital Regional de la Orinoquía”, manifestó el gobernador.

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El atentado ocurrió en la finca La Selvita, ubicada en el sector de La Guafilla, en la zona rural de Yopal, Casanare. ¿Cuántos disparos recibió ‘Jhon Calzones’ en el atentado? De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, John Jairo Torres recibió cuatro disparos que afectaron el tórax, el abdomen y el brazo izquierdo. ¿Qué pasó con los hombres que atacaron a ‘Jhon Calzones’? Después del ataque, los dos hombres huyeron en una motocicleta que presentó una falla mecánica pocos metros después. Uno de los presuntos responsables fue alcanzado y capturado, mientras las autoridades investigan la participación del segundo.