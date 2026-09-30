Revelan video del ataque que acabó con la vida de ‘Jhon Calzones’ en Yopal

La mañana del martes 29 de septiembre, John Jairo Torres, conocido como ‘Jhon Calzones’, se encontraba en la finca La Selvita, en el sector de La Guafilla, zona rural de Yopal, Casanare, cuando dos hombres llegaron en una motocicleta hasta el predio.
Una cámara de seguridad captó parte de la escena. En las imágenes se observa cómo los ocupantes de la motocicleta se acercan hasta la vivienda donde estaba Torres. Uno de ellos desciende y se dirige hacia el exalcalde, mientras el otro permanece junto al vehículo.
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Segundos después se escuchan varias detonaciones. El atacante dispara contra Torres a corta distancia y luego regresa hacia la motocicleta para escapar junto con su cómplice. De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, fueron cuatro los disparos que alcanzaron al exalcalde.
El registro de seguridad quedó incorporado al material que ahora revisan los investigadores para reconstruir la secuencia del crimen y establecer qué ocurrió antes y después del ataque. Las cámaras también permitieron seguir parte del recorrido de los presuntos responsables.