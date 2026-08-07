Verónica Alcocer ya llegó a Suecia: la recibió su amiga DJ Gunn Lundemo y negó acusaciones de corrupción

En medio del escándalo desatado por la revelación de audios de una de sus colaboradoras, Verónica Alcocer, quien fuera la primera dama durante la presidencia de Gustavo Petro, ya se encuentra en Suecia, donde fue recibida por su amiga la DJ y productora Gunn Lundemo.
La exesposa del mandatario saliente aterrizó en el país europeo el jueves, 6 de agosto. Así lo relató el diario sueco Expressen, quien está censurado en Colombia tras haber revelado tiempo atrás la vida de lujo que tuvo Alcocer en una anterior estancia en esa nación.