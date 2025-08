“Me ha tratado a mí de la peor manera y se lo he respetado, pero no le acepto que se meta con mi familia”: Uribe a la jueza Sandra Heredia en plena sentencia

“(...) Se envió la sentencia corregida, cumpliendo ese compromiso de mantenerlo en reserva, porque más nos demoramos en enviarlo que algunos medios en publicitarla. También, tengo entendido que algunos de los hijos del procesado, que no tuvieron la gallardía de venirlo a acompañar acá cuando hizo presencia, pero sí a hacer publicaciones en contra de la suscrita vía en los medios de comunicación”, dijo la jueza Heredia.

Un tenso momento se vivió en la audiencia de tasación de pena del expresidente Álvaro Uribe: Apenas la audiencia comenzó, la jueza llamó la atención acerca de las filtraciones de la sentencia, señalando que uno de los que la filtró fue Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez. "No tuvieron la gallardía de acompañarlo aquí", dijo la jueza, pero "sí de hacer publicaciones en contra de la suscrita", reclamó Heredia. Uribe se molestó le pidió que “no se meta con mis hijos” y que no "cuestione su gallardía". En medio de las tensiones, el abogado Jaime Granados aseguró que Jacobo solo reaccionó a la prensa, y su opinión constituía “libertad de expresión”.

-Uribe: “Señora juez, protesto enérgicamente por este tratamiento a mis hijos. Usted me ha tratado a mí de la peor manera. Se lo he respetado, pero no le acepto que se meta con mi familia”, aseveró exaltado el exmandatario.

Lea también: EN VIVO | “No se meta con mis hijos”: duro enfrentamiento de Uribe y jueza Sandra Liliana Heredia por filtración anticipada de sentencia

- Heredia: “Sí señor, tranquilo, yo no me estoy metiendo con su familia y nunca lo haré. Siempre lo he respetado a usted como persona y también por los honores que ha tenido de dirigir nuestra patria, pero simplemente dejando la constancia de lo que sucedió en las horas de la mañana”.

- Heredia: “¿Se puede callar, señor Uribe?

-Uribe: “No cuestione la gallardía de los hijos míos, señora juez. ¡No señora juez, ante eso no me callo!”