A Juliana Guerrero le podrían retirar cuestionado título univeristario: la San José admite que “cabezas” tendrán que responder por error

La posesión de Juliana Guerrero como viceministra de Juventud sigue rodeada de cuestionamientos. Aunque el presidente Gustavo Petro ordenó formalizar su nombramiento, persisten dudas sobre la validez de su título profesional en la Universidad San José, al no haber presentado las pruebas Saber Pro. Guerrero dice tener un título como contadora pública; sin embargo, el instituto en donde se graduó -en junio-, confirmó irregularidades en el proceso.

En entrevista con Blu Radio, Francisco Pareja, fundador y representante legal de la institución, defendió el proceso de estudios de Guerrero pero admitió una omisión en el trámite. “Es posible que se nos haya pasado y esa es la investigación que estamos realizando. Tendrán que haber cabezas que respondan por esa situación al interior de la universidad”, dijo.

Conozca: Este es el lío penal que enfrentaría Juliana Guerrero si se comprueba que se graduó sin presentar las pruebas Saber Pro

Pareja explicó que Guerrero cursó 18 meses en la institución gracias a la convalidación de estudios previos en el SENA y otra universidad del Cesar. Según él, el modelo de ciclos propedéuticos permitió que la funcionaria completara el ciclo profesional equivalente a nueve semestres.

Sobre la ausencia de la prueba obligatoria, el directivo insistió en que no conocía personalmente a Guerrero antes de su ingreso y que su caso se está revisando. “Se le podría retirar [el título] y no tendremos inconveniente en retirárselo cuando ella presente las pruebas”, afirmó.