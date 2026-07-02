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Así fueron los últimos momentos de Natalia Villalba antes de ser asesinada y hallada en una maleta

El señalado asesino habría estado tres horas en la residencia de la modelo y diseñadora, momentos en los que aprovechó que la víctima estaba indefensa. Conozca los detalles.

  • Natalia Villalba fue asesinada el 18 de junio en un apartamento en Chicó, Bogotá. Foto: Tomadas de X @ColombiaOscura, @PasaenBogota y @aqmoncaleanowtr
    Natalia Villalba fue asesinada el 18 de junio en un apartamento en Chicó, Bogotá. Foto: Tomadas de X @ColombiaOscura, @PasaenBogota y @aqmoncaleanowtr
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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Se siguen conociendo detalles del feminicidio de la modelo y diseñadora Natalia Villalba, quien fue asesinada y hallada en una maleta en el barrio Chicó de Bogotá. La Fiscalía dio una cronología de los últimos momentos de la mujer de 36 años.

Según el ente acusador, quien hizo una reconstrucción de los hechos en la audiencia de imputación contra el principal señalado, el ciudadano británico Matthew Foster Martinson, el hombre ingresó al apartamento de la modelo el 18 de junio, día en el que se habría efectuado el crimen, alrededor de las 10:33 a. m.

El británico habría ingresado al apartamento 702 del edificio Morph. Allí era donde Natalia se hospedaba temporalmente para desarrollar su trabajo como diseñadora gráfica y modelo.

La Fiscalía detalló...

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