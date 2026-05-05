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“No podemos volver a depender de tutelas”: presidente de la Corte le reclamó al Gobierno por crisis en salud

El magistrado advirtió que los jueces están respondiendo a la avalancha de tutelas, pero insistió en que garantizar el acceso a la salud es responsabilidad del Gobierno, no de la justicia.

  • Iván Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Foto: Colprensa
    Iván Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Foto: Colprensa
  • “No podemos volver a depender de tutelas”: presidente de la Corte le reclamó al Gobierno por crisis en salud
El Colombiano
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hace 2 horas
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En medio del creciente deterioro del sistema de salud y de las decisiones del Gobierno que han generado incertidumbre en la prestación de los servicios, la Corte Suprema de Justicia advirtió que la tutela para acceder al servicio de salud no puede convertirse, otra vez, en la regla.

El pronunciamiento lo hizo el presidente del alto tribunal, Iván Mauricio Lenis, quien recordó que miles de ciudadanos están recurriendo a la tutela para obtener medicamentos, cirugías y tratamientos que deberían ser garantizados de manera directa por el sistema.

“Estamos dando una respuesta, los ciudadanos saben, los usuarios del sistema que los jueces están respondiendo, están concediendo las órdenes de tutela para que se otorguen medicamentos, se proceda con cirugías o tratamientos; pues las órdenes están ahí, pero, en realidad, no deberíamos volver al pasado en el que para acceder a un servicio se requería una tutela”, afirmó.

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El magistrado también hizo un llamado a separar la coyuntura del debate político, insistiendo en que, más allá de las discusiones sobre reformas, el acceso a la salud no puede verse afectado.

“Debemos dejar al margen esas discusiones políticas y técnicas. Esas discusiones se dan en el marco del Congreso. Pero mientras eso se dé, lo que tiene que hacer todo gobierno, y en cabeza el ministerio, es garantizarle a la población un efectivo acceso al servicio de salud”, agregó.

Casos que evidencian la crisis del sistema de salud

Casos como el del menor Kevin Acosta, paciente con hemofilia que murió tras pasar dos meses sin recibir sus medicamentos, o el de la adulta mayor Cecilia Quintero, quien falleció esperando la entrega de sus medicinas en un dispensario en Cúcuta, se han convertido en símbolos de una crisis más profunda.

“No podemos volver a depender de tutelas”: presidente de la Corte le reclamó al Gobierno por crisis en salud

A ellos se suma el caso de Dioni Katerin Garcés, en Medellín, diagnosticada con una enfermedad huérfana. Desde septiembre de 2024 no recibe tratamientos ni controles por parte de su aseguradora, la Nueva EPS. Ni siquiera haber ganado una tutela ha sido suficiente y ya acumula nueve desacatos.

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“Si yo no recibo la molécula, mi cuerpo empieza a deteriorarse, empieza a tener falla orgánica, hasta que finalmente llegamos a un deceso”, advierte la paciente.

¿Por qué preocupa el aumento de tutelas en Colombia?

Según la Corte Constitucional, en 2025 se registró la cifra más alta de tutelas en la historia del país, con 923.397 acciones. La tendencia ha sido sostenida desde 2020, cuando se reportaron 292.555, aumentando progresivamente en los años siguientes.

En lo corrido de 2026, los despachos judiciales están enviando a la Corte Constitucional un promedio de 5.422 expedientes diarios.

Es particularmente preocupante el número de tutelas relacionadas con salud. Solo en 2025 se presentaron 312.567 acciones por vulneración a este derecho fundamental, lo que representa un aumento del 17,9 % frente a 2024. En términos absolutos, son 47.394 casos más en apenas un año.

Mientras el Gobierno defiende sus reformas como necesarias para corregir fallas históricas, desde la justicia se insiste en que el sistema no puede trasladar su carga a los jueces.

Aunque las tutelas siguen funcionando como un mecanismo eficaz para proteger derechos, su uso masivo evidencia que el sistema de salud no está respondiendo como debería.

Preguntas frecuentes

¿Por qué aumentaron las tutelas por salud en Colombia?
Porque más pacientes están acudiendo a jueces para reclamar medicamentos, tratamientos, citas o cirugías que no reciben de forma directa a través del sistema de salud.
¿Qué dijo la Corte Suprema sobre la crisis de salud?
El presidente de la Corte Suprema advirtió que Colombia no debería volver a depender de tutelas para acceder a servicios médicos que deben estar garantizados por el sistema.
¿Cuántas tutelas por salud hubo en 2025?
En 2025 se registraron 312.567 tutelas relacionadas con salud, un aumento del 17,9 % frente a 2024, según datos citados por El Colombiano.

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