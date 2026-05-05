“No podemos volver a depender de tutelas”: presidente de la Corte le reclamó al Gobierno por crisis en salud

En medio del creciente deterioro del sistema de salud y de las decisiones del Gobierno que han generado incertidumbre en la prestación de los servicios, la Corte Suprema de Justicia advirtió que la tutela para acceder al servicio de salud no puede convertirse, otra vez, en la regla.

El pronunciamiento lo hizo el presidente del alto tribunal, Iván Mauricio Lenis, quien recordó que miles de ciudadanos están recurriendo a la tutela para obtener medicamentos, cirugías y tratamientos que deberían ser garantizados de manera directa por el sistema.

“Estamos dando una respuesta, los ciudadanos saben, los usuarios del sistema que los jueces están respondiendo, están concediendo las órdenes de tutela para que se otorguen medicamentos, se proceda con cirugías o tratamientos; pues las órdenes están ahí, pero, en realidad, no deberíamos volver al pasado en el que para acceder a un servicio se requería una tutela”, afirmó.

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El magistrado también hizo un llamado a separar la coyuntura del debate político, insistiendo en que, más allá de las discusiones sobre reformas, el acceso a la salud no puede verse afectado.

“Debemos dejar al margen esas discusiones políticas y técnicas. Esas discusiones se dan en el marco del Congreso. Pero mientras eso se dé, lo que tiene que hacer todo gobierno, y en cabeza el ministerio, es garantizarle a la población un efectivo acceso al servicio de salud”, agregó.