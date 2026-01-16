Turista murió tras accidente en moto acuática en Santa Marta

Lo que debía ser un viaje de descanso y unión familiar terminó convertido en una tragedia que hoy enluta a una familia oriunda de Boyacá. Un hombre de 43 años falleció en las playas de Santa Marta luego de sufrir un accidente mientras utilizaba una moto acuática alquilada, frente a la mirada impotente de sus hijas y otros familiares.
La víctima fue identificada como Freddy Alexander Morales Silva, natural del municipio de Chitaraque y residente en Bucaramanga. El hecho se registró el pasado sábado 10 de enero en el sector de Bello Horizonte, una de las zonas más concurridas del litoral samario durante los puentes festivos y la temporada alta de vacaciones.
Morales había llegado a la capital del Magdalena junto a sus hijas, su hermana, su cuñado y varios sobrinos con el propósito de disfrutar del puente de Reyes. De acuerdo con la información conocida, el hombre decidió alquilar una moto acuática para cumplir el deseo de sus hijas, quienes querían vivir por primera vez la experiencia de este tipo de actividad recreativa en el mar.