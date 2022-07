“Por eso odio ser turista en mi propio país. Alguien que me diga desde cuándo uno tiene que pagar 250.000 pesos en servicio por sentarse en una playa pública . Playa Blanca es lo peor que tiene Cartagena. Alcaldía de Cartagena, por favor, ¿hasta cuándo el robo?”, reclamó López.

“Me pareció impresionante que me haya tocado pagar eso. Fui intimidada por cuatro personas altas, de contextura gruesa. Eso me sucedió más o menos a cinco locales después de la segunda entrada a la playa”, dijo la joven al medio local El Universal.

La afectada explicó que ella y un grupo de amigas se sintieron intimidadas al reclamar por la elevada cifra, por lo que aceptaron pagarla no sin antes difundirla para tratar que las autoridades locales tomaran medidas al respecto.

López agregó que cuando le entregaron la factura “les dije (que) no iba a pagar ese dinero, luego me intimidaron y me dijeron que eso era el costo de sus trabajo, seguridad (ya que nos estaban ‘vigilando’ para que nada pasara) y tenían que pagarle al de la basura”.

La denuncia de la turista local se hizo viral en Twitter y superó las 3.700 réplicas, pero hasta el momento las autoridades de turismo de la ciudad de Cartagena no se han pronunciado al respecto.