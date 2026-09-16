Trump, a pesar del cambio de gobierno, no certificó al país en la lucha antidrogas, ¿por qué?

Estados Unidos mantuvo a Colombia entre los países que, según Washington, “han fallado demostrablemente” en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales de lucha contra las drogas.
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La decisión fue comunicada ayer por el gobierno de Donald Trump y constituye la segunda vez consecutiva que Colombia recibe esta clasificación, después de que fuera incluida en esa categoria el año pasado en el gobierno de Gustavo Petro.
La determinación forma parte de la evaluación anual que realiza EE. UU. sobre los países considerados de importancia para la producción o el tránsito de drogas ilícitas.
En el caso de Colombia, Washington concluyó que durante el último año —sin contar agosto cuando ya estaba De la Espriella— no se hicieron esfuerzos sustanciales suficientes para cumplir con las obligaciones internacionales contra los narcóticos.