Tribunal negó prescripción y ratificó la condena contra Jaime Saade por el asesinato de Nancy Mestre

El Tribunal Superior de Valledupar confirmó recientemente la condena contra Jaime Enrique Saade Cormane por el feminicidio de Nancy Mestre. En la decisión también le fue rechazada una solicitud que pretendía que prescribiera o se cerrara el caso. Le puede interesar: Citaron a Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro, a imputación de cargos por violación de datos personales contra Daysuris Vásquez La decisión data del 3 de marzo de 2026 y reafirmó que el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas no incurrió en error al negarse a cerrar el caso. La defensa argumentaba que los términos ya se habían cumplido; sin embargo, tanto ese despacho como el tribunal consideraron que el cómputo debe realizarse con base en la pena impuesta y no en la pena ejecutable.

Jaime Saade fue condenado por asesinato y violación a la barranquillera de 18 años. FOTO: Colprensa / Migración Colombia

“El penado fue liberado por autoridades de Brasil el 9 de octubre de 2020, fecha a partir de la cual se reanudó el término prescriptivo por el término que faltare por ejecutar de la sanción impuesta, atendiendo al artículo 89 de la Ley 599 de 2000, que para el caso serían 23 años, 3 meses y 19 días, siendo recapturado el 1 de mayo de 2023, por lo tanto, no se superó el término que faltaba por cumplir de la condena”, se lee en el documento.

Mestre, de 19 años, desapareció en la madrugada del 1 de enero de 1994 tras ir a la casa de Saade. FOTO: Cortesía

Jaime Saade fue extraditado a Colombia el pasado 11 de abril de 2024, después de haber sido capturado en Brasil, donde vivió bajo una identidad falsa y formó una nueva familia. Había sido condenado a 27 años y 6 meses de prisión por homicidio agravado y acceso carnal violento. Fue uno de los criminales más buscados en Colombia debido a su implicación en el asesinato de Nancy Mestre en 1994.

La joven fue encontrada con un disparo en la cabeza y signos de abuso sexual, lo que desató una lucha incansable por parte de su padre, Martín Mestre, para llevar a Saade ante la justicia. Raúl Romero del Río, quien lidera la defensa de la familia Mestre, celebró la decisión diciendo que con esta decisión “el ciclo se cierra”. “Tras varios intentos por forzar la prescripción, el ciclo se cierra. El Tribunal de Valledupar confirmó que NO hay lugar a la prescripción: Jaime Saade debe cumplir la pena por el cobarde asesinato y violación de Nancy en los años 90. La justicia colombiana vuelve a imponerse”, aseguró el abogado a través de su cuenta en X.