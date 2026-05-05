Este es el estado de salud del adulto mayor que sufrió quemaduras en incendio en Ituango

Fuera de peligro se encuentra el adulto mayor que resultó quemado el domingo pasado en un incendio que se presentó en el área urbana de Ituango, en el Norte de Antioquia.

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La conflagración ocurrió en la zona cercana al parque principal de esta población, aproximadamente a una cuadra de la iglesia.

Según el coordinador de Gestión de Riesgo de Ituango, Edinson Aviles, las versiones recogidas en el lugar de los hechos indican que el elemento iniciador del fuego habría sido una veladora que la persona que resultó afectada tenía encendida, con ocasión del Día de la Santa Cruz, el 3 de mayo.

El reporte de la emergencia se presentó hacia las dos de la tarde y de inmediato desencadenó la respuesta de los bomberos voluntarios de la localidad, lo mismo que de la Defensa Civil y funcionarios de la Alcaldía.

Los socorristas se dirigieron entonces hacia la cuadra donde funcionan varios hospedajes, bodegas, cafeterías, restaurantes, talleres y bares que constituyen una especie de zona de tolerancia o prostitución.

El local donde se presentaba la emergencia era una bodega localizada en un segundo piso, en tanto que en el primer piso funcionaba un local de maquinitas y se temía que la conflagración se extendiera a otros establecimientos vecinos debido a que las construcciones en el sector están hechas con madera y caña brava.

Sin embargo, solo alcanzó a afectar la primera planta de la edificación en la parte posterior y por ello se dañó parte de la infraestructura electrónica por el uso de agua para sofocar el incendio.

“Lo que dice la gente es que el adulto mayor estaba durmiendo en una de estas bodegas, la cual cuidaba”, anotó Aviles.

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Los socorristas demoraron cerca de una hora para sofocar las llamas y además evacuaron a la única víctima hacia el hospital local, donde ha sido atendido de sus quemaduras que no revisten riesgo para su vida.

De acuerdo con el director de Gestión de Riesgo, no fue necesario remitirlo a un centro de atención de mayor complejidad.

“El señor está siendo atendido por el dueño del local (donde estaba) y nosotros como administración también estamos atentos a los que necesite”, puntualizó el funcionario Aviles con relación al único afectado por esta calamidad.