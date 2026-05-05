Esto dijo Iván Cepeda sobre el nombramiento de Daniel Quintero en la Supersalud

El candidato presidencial Iván Cepeda evadió responder una pregunta acerca del nombramiento del cuestionado exalcalde de Medellín Daniel Quintero como superintendente nacional de Salud. Cuando un periodista de Blu Radio le quiso hacer una pregunta con respecto a los nombramientos recientes en el Gobierno, como el de Quintero, Cepeda evade, de afán, diciendo “no, no”... y sigue caminando. Cepeda no se pronunció frente al polémico nombramiento por parte de Petro a Quintero, cuyo paso por la alcaldía de Medellín ya acumula más de 50 imputaciones en Fiscalía, incluido él mismo. Lea también: Cuestionan cambio en manual de funciones en Supersalud que hizo Quintero, ¿contrató un arquitecto? Además, cuando iba a enfrentarse a Quintero en la consulta del Pacto Histórico, a la que el exalcalde renunció, Cepeda dijo que “la pelea en el Pacto no es contra Daniel Quintero, sino contra la extrema derecha”.

Entre algunas reacciones políticas estuvo Alejandro Gaviria, quien salió del gobierno Petro por sus críticas a la reforma a la Salud, y escribió en X: “de la ‘revolución ética’ a la evasión conveniente”, haciendo referencia a una de las banderas de campaña de Cepeda. Por su parte, la excandidata Vicky Dávila respondió: “Iván Cepeda, ahí lo tienen, tal y como es”.

Contradicciones frente a la bandera “anticorrupción” de Cepeda

Vale recordar que, aunque Cepeda ha propuesto una “ley anticorrupción” y ha dicho que la anticorrupción es una de sus grandes banderas, ha evitado hablar, como en esta ocasión, de otros escándalos que han enlodado al Gobierno.

Por ejemplo, a principios de abril, tras una parranda vallenata en la cárcel de Itagüí, Cepeda aseguró que “eso lo deben tratar las autoridades de las cárceles, por supuesto, pero de mí no esperen declaraciones contra la paz en el país”.

Antecedente: el primer consejo de ministros

Sí hubo un pronunciamiento el día del primer consejo de ministros, en el que más de un miembro del gabinete se fue en contra del regreso de Armando Benedetti al círculo cercano del presidente Petro. En esa ocasión, Cepeda escribió, aunque sin nombres propios: “Respaldo plenamente a Jorge Rojas, la Vicepresidenta, las ministras y los ministros, así como los funcionarios de alto gobierno, que están defendiendo con entereza nuestro proyecto político”.

Y añadió: “El problema no es el sectarismo; muchos hemos trabajado y logrado las alianzas que han hecho posible este gobierno, y hemos insistido, hasta la saciedad, sobre la necesidad de construir un gran Acuerdo Nacional. El problema real es proteger el proyecto del oportunismo y la corrupción”.

Sin embargo, se reitera que no ha habido pronunciamientos con respecto a un exalcalde colmado de cuestionamientos y funcionarios de su alcaldía imputados. Es más, ante la pregunta directa, el candidato evade.

Las denuncias contra Quintero en la Supersalud