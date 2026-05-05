Esto dijo Iván Cepeda sobre el nombramiento de Daniel Quintero en la Supersalud

El candidato presidencial Iván Cepeda evadió responder una pregunta acerca del nombramiento del cuestionado exalcalde de Medellín Daniel Quintero como superintendente nacional de Salud.
Cuando un periodista de Blu Radio le quiso hacer una pregunta con respecto a los nombramientos recientes en el Gobierno, como el de Quintero, Cepeda evade, de afán, diciendo “no, no”... y sigue caminando.
Cepeda no se pronunció frente al polémico nombramiento por parte de Petro a Quintero, cuyo paso por la alcaldía de Medellín ya acumula más de 50 imputaciones en Fiscalía, incluido él mismo.
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Además, cuando iba a enfrentarse a Quintero en la consulta del Pacto Histórico, a la que el exalcalde renunció, Cepeda dijo que “la pelea en el Pacto no es contra Daniel Quintero, sino contra la extrema derecha”.