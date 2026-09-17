Luis Alfonso Plazas Vega fue absuelto en Miami por caso Carlos Urán

El exmilitar fue señalado por la tortura y muerte del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán durante la retoma del Palacio de Justicia, en 1985. El proceso civil fue promovido por las hijas del magistrado.

El coronel retirado del Ejército Nacional colombiano Luis Alfonso Plazas Vega fue absuelto en el juicio civil que se adelantaba en su contra ante un tribunal federal de Miami, Estados Unidos, por el caso relacionado con la muerte del magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán durante la retoma del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985.

El proceso comenzó el 8 de septiembre y terminó este 17 de septiembre con una decisión unánime del jurado a favor del exmilitar. Plazas Vega aseguró que la deliberación tuvo una duración de tres horas y agradeció a los integrantes del jurado por la decisión de declararlo inocente de los cargos que se le atribuían.

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El proceso civil había sido promovido por las hijas de Carlos Horacio Urán y señalaba a Plazas Vega por su presunta responsabilidad en la tortura y asesinato del magistrado durante la operación militar de retoma del Palacio de Justicia.

Entre las pruebas incorporadas al proceso estaba un video en el que se observa a Urán saliendo herido, pero con vida, del Palacio de Justicia y siendo escoltado por militares. También fue presentada como elemento de prueba una billetera del magistrado, que había sido perforada por un disparo y que posteriormente fue encontrada en las bóvedas del Cantón Norte del Ejército.

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Otro de los elementos mencionados durante el proceso fue una lista que llevaba la firma de Plazas Vega y en la que aparecían funcionarios de las altas cortes, entre ellos Urán, descritos como “guerrilleros dados de baja en combate”.