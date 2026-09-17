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Luis Alfonso Plazas Vega fue absuelto en Miami por caso Carlos Urán

El jurado tomó una decisión unánime a favor de Plazas Vega.

  • El coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega fue absuelto en Miami en el juicio civil relacionado con la muerte del magistrado Carlos Horacio Urán durante la retoma del Palacio de Justicia. FOTO: Colprensa.
    El coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega fue absuelto en Miami en el juicio civil relacionado con la muerte del magistrado Carlos Horacio Urán durante la retoma del Palacio de Justicia. FOTO: Colprensa.
El Colombiano
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hace 3 horas
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El exmilitar fue señalado por la tortura y muerte del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán durante la retoma del Palacio de Justicia, en 1985. El proceso civil fue promovido por las hijas del magistrado.

El coronel retirado del Ejército Nacional colombiano Luis Alfonso Plazas Vega fue absuelto en el juicio civil que se adelantaba en su contra ante un tribunal federal de Miami, Estados Unidos, por el caso relacionado con la muerte del magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán durante la retoma del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985.

El proceso comenzó el 8 de septiembre y terminó este 17 de septiembre con una decisión unánime del jurado a favor del exmilitar. Plazas Vega aseguró que la deliberación tuvo una duración de tres horas y agradeció a los integrantes del jurado por la decisión de declararlo inocente de los cargos que se le atribuían.

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El proceso civil había sido promovido por las hijas de Carlos Horacio Urán y señalaba a Plazas Vega por su presunta responsabilidad en la tortura y asesinato del magistrado durante la operación militar de retoma del Palacio de Justicia.

Entre las pruebas incorporadas al proceso estaba un video en el que se observa a Urán saliendo herido, pero con vida, del Palacio de Justicia y siendo escoltado por militares. También fue presentada como elemento de prueba una billetera del magistrado, que había sido perforada por un disparo y que posteriormente fue encontrada en las bóvedas del Cantón Norte del Ejército.

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Otro de los elementos mencionados durante el proceso fue una lista que llevaba la firma de Plazas Vega y en la que aparecían funcionarios de las altas cortes, entre ellos Urán, descritos como “guerrilleros dados de baja en combate”.

¿Por qué el caso llegó a Estados Unidos?

El proceso en Miami se originó después de que Plazas Vega se radicara en Florida, tras haber permanecido detenido en Colombia durante poco más de ocho años.

El exmilitar había sido condenado inicialmente a 30 años de prisión por un juez que lo encontró responsable de la desaparición de 11 personas durante los hechos del Palacio de Justicia. Posteriormente, fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia.

Ya instalado en Estados Unidos, el Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas presentó una demanda contra Plazas Vega bajo la Ley de Protección de Víctimas de Tortura. Esta legislación federal permite presentar demandas civiles ante tribunales estadounidenses por hechos relacionados con tortura y ejecuciones extrajudiciales.

El juicio que terminó este jueves correspondía a ese proceso civil relacionado específicamente con la muerte del magistrado Carlos Horacio Urán.

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¿Quién es Luis Alfonso Plazas Vega?
Luis Alfonso Plazas Vega es un coronel retirado del Ejército colombiano. Un jurado de Miami lo absolvió en un juicio civil relacionado con la muerte del magistrado Carlos Horacio Urán durante la retoma del Palacio de Justicia.
La demanda civil señalaba a Plazas Vega por su presunta responsabilidad en la tortura y muerte del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán durante los hechos del Palacio de Justicia en 1985.
¿Por qué Luis Alfonso Plazas Vega fue juzgado en Estados Unidos?
El proceso llegó a Estados Unidos después de que Plazas Vega se radicara en Florida. El Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas presentó una demanda civil bajo la Ley de Protección de Víctimas de Tortura.

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