Tres integrantes de la Armada Nacional fueron capturados por facilitar el paso de narcolanchas en Nariño: recibían millonarias sumas de dinero

Tres miembros activos de la Armada Nacional fueron enviados a prisión tras ser señalados de entregar información reservada a una red narcotraficante que movía cocaína por las costas de Tumaco, en Nariño.
La Fiscalía los acusa de recibir dinero a cambio de alertar sobre operativos navales, mientras Estados Unidos intensifica sus ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico.
Según el ente acusador, los uniformados habrían colaborado con un grupo delincuencial conocido como Los Radaristas, entregando información reservada sobre la ubicación de unidades navales que patrullaban las costas de Tumaco.