Tragedia minera en Boyacá: cuatro personas murieron por acumulación de gases en un socavón

Una nueva tragedia se presenta en la minería en Colombia al confirmarse el fallecimiento de cuatro personas en la mina El Diamante 42 del municipio de Socha Viejo, Boyacá.
Según las primeras informaciones, entre los fallecidos se encuentran tres mineros y una joven que se desempeñaba como encargada de Seguridad y Salud en el Trabajo (SISO), que al parecer se encontraba realizando labores de inspección o control cuando ocurrió la acumulación masiva de gases que impidió la salida de los trabajadores en la tarde del viernes.