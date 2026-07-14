En Arauca encontraron rampas de lanzamiento de bombas para atentar contra la Fuerza Pública

Una certera información obtenida por la Inteligencia Militar permitió localizar 16 rampas de propulsión de tatucos, con los que los grupos terroristas suelen atacar las bases y estaciones de la Fuerza Pública en el departamento de Arauca. De acuerdo con la información de la Octava División del Ejército, el hallazgo se presentó en un área boscosa del municipio de Puerto Rondón, adonde llegaron los uniformados de la Fuerza de Despliegue Rápido N°8 (Fudra). El objetivo era interceptar un arsenal del frente Domingo Laín del Ejército de Liberación Nacional (ELN), con el cual “pretendía llevar a cabo acciones terroristas en contra de unidades militares y de policía, encargadas de la seguridad en el departamento de Arauca”, según el reporte de la Institución castrense. En dicho bosque encontraron las 16 rampas de fabricación artesanal, además de 120 kilos de explosivos ya acondicionados para el lanzamiento.

Esta clase de rampas suelen instalarse en camiones, volquetas o en la parte alta de los cerros, para propulsar granadas de mortero y tatucos (cilindros-bomba) contra objetivos militares. Un hallazgo de este tipo, y en esa zona, es importante porque con esa modalidad se produjo el recordado atentado en Arauca contra el cantón del Batallón de Artillería de Campaña N°18, adscrito a la Octava División, en el corregimiento de Puerto Jordán. Sucedió el 17 de septiembre de 2024, cuando los subversivos usaron una volqueta cargada de tierra, la cual estacionaron en una vía a 900 metros de una escuela rural. En el volco acondicionaron las rampas de lanzamiento para cilindros-bomba y dispararon 17 de estos artefactos contra la base.

Las bombas destruyeron el techo y los ventanales de varias edificaciones dentro de la guarnición, y causaron heridas a 27 uniformados. Horas después se confirmó la muerte de dos de ellos, los soldados profesionales Julián Patiño Arango y Bayron Andrés Correa Vargas. Por ese hecho, el presidente Gustavo Petro suspendió el proceso de paz con el grupo terrorista. “La incautación de este material reduce las capacidades de estos grupos, limita su capacidad de intimidación sobre las comunidades y contribuye al fortalecimiento del control territorial que ejerce el Ejército en esta zona del país”, recalcó la Octava División en su comunicado. El coronel Silvano Sánchez, comandante de la Fudra N°8, comentó que el material bélico fue destruido por sus hombres. “Se evitó un grave daño a la población y a los derechos humanos”, afirmó. TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Atentado en Arauca acabó la mesa de paz con el ELN.