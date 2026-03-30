Tensión en campaña de De la Espriella por nombramiento de líder en el Cauca: hay debate por supuesto racismo y exclusión

Momentos de tensión y dificultad persisten en el corazón de la campaña del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, particularmente en el departamento del Cauca, donde la designación de un coordinador regional levantó ampolla, generó descontento y obligó a que la propia campaña emitiera un pronunciamiento aclarando la situación.
El caso está relacionado con la designación de Andrés Nazarith como coordinador en Cauca, lo que desató malestar y desazón entre un grupo de personas que con anterioridad venía trabajando en la consolidación de la campaña en el departamento.
La crisis la puso al descubierto el columnista Yohir Akerman en la Revista Cambio, quien reveló una carta firmada por 11 dirigentes regionales, quienes recordaron que por iniciativa propia y de forma espontánea desde agosto pasado sentaron las pautas para la conformación de un comité en favor de la campaña de De la Espriella.