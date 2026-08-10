Presidente De la Espriella anuncia acciones tras emergencia por fuerte sismo en Colombia; hoy mismo viajará a Pereira

El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció después del terremoto de 7,4 que se presentó en Colombia este lunes. Dijo que se hizo cargo de la atención por la emergencia. Las medidas incluyen un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de las personas afectadas.
“He asumido directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar. He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados”, dijo.