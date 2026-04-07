¿Quién maneja su taxi? El 60 % de los taxistas en Bogotá tienen antecedentes penales, según la Policía

Una reciente verificación de antecedentes realizada por la Policía Metropolitana de Bogotá y el Gaula ha encendido las alarmas sobre la seguridad en el transporte público de la capital.

Luego de un exhaustivo cruce de bases de datos que incluyó a 500 conductores de taxi, se reveló que el 60 % de los verificados, alrededor de 300 personas, registra algún tipo de anotación judicial o registro penal. Las bases para su respectivo análisis fueron suministradas de manera voluntaria por algunas empresas del sector de transporte.

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Esta investigación fue impulsada por la Secretaría de Seguridad y ejecutada por el Gaula de la Policía Metropolitana de Bogotá y su detonante principal fue la crisis de seguridad generada por los “paseos millonarios”.

Específicamente, se alude al secuestro de Diana Ospina y el asesinato del docente Neil Cubides, sobre el cual el alcalde Carlos Fernando Galán ha afirmado públicamente que, según las investigaciones, el mismo taxi fue utilizado en ambos crímenes.