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Tribunal revisará suspensión de aspersión con glufosinato en Putumayo tras impugnaciones que buscan revertirla

El Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa aceptó los recursos presentados contra la decisión que suspendió el piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo. Ahora, el Tribunal Administrativo del Putumayo revisará el fallo en segunda instancia.

  • El Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa aceptó los recursos de impugnación presentados contra la decisión que suspendió el piloto de aspersión con glufosinato en Putumayo. Foto: Colprensa
    El Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa aceptó los recursos de impugnación presentados contra la decisión que suspendió el piloto de aspersión con glufosinato en Putumayo. Foto: Colprensa
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 3 horas
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La suspensión del piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo tendrá una segunda revisión judicial. El Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa concedió las impugnaciones presentadas contra la sentencia que frenó la ejecución material del programa y ordenó enviar el expediente al Tribunal Administrativo del Putumayo.

La decisión está relacionada con la Sentencia No. 003 del 22 de septiembre de 2026, mediante la cual el juzgado había suspendido el piloto autorizado por el Consejo Nacional de Estupefacientes. Ahora será el Tribunal el encargado de estudiar los argumentos de quienes buscan modificar esa determinación.

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De acuerdo con Blu Radio, entre los recursos concedidos están los presentados por el Ministerio de Justicia y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, además de una impugnación de la Fundación Tiempo de Cambios para la Transformación, una de las organizaciones vinculadas al proceso.

El Ministerio de Justicia sostiene en su recurso que no existe una amenaza cierta e inminente que justifique la suspensión, debido a que el piloto todavía está sujeto al cumplimiento de requisitos previos antes de su ejecución.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por su parte, cuestiona la procedencia de las acciones de tutela que dieron origen a la decisión. Su argumento es que las resoluciones mediante las cuales se autorizó el programa podían ser controvertidas a través de otros mecanismos judiciales.

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La Agencia también señala que, hasta el momento de la decisión, no se habían realizado sobrevuelos ni operaciones de aspersión, un elemento que considera relevante para controvertir la existencia de una afectación que justificara la medida adoptada por el juzgado.

El Tribunal Administrativo del Putumayo tendrá que revisar otros asuntos del proceso de aspersión

El expediente que llegará a segunda instancia reúne diez acciones de tutela acumuladas, relacionadas con el piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio.

Durante el trámite también se incorporaron otros documentos que ahora deberán ser valorados por el Tribunal. Entre ellos está un informe presentado por Filipo Aníbal López, secretario de Infraestructura de Orito y alcalde encargado, quien solicitó retirar al municipio del proceso.

Además, fue incorporado un memorial relacionado con declaraciones públicas del presidente de la República sobre la erradicación aérea. Tanto este asunto como la solicitud del municipio quedaron pendientes de valoración en la segunda instancia.

El Tribunal Administrativo del Putumayo tendrá ahora la tarea de revisar los argumentos de las partes y determinar si mantiene, modifica o revoca la decisión que suspendió la ejecución material del piloto.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué Tribunal revisará la suspensión del piloto de aspersión con glufosinato en Putumayo?
El Tribunal Administrativo del Putumayo revisará en segunda instancia la decisión del Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa que suspendió la ejecución material del piloto.
¿Qué entidades impugnaron la suspensión de la aspersión aérea en Putumayo?
Entre las entidades que impugnaron la decisión están el Ministerio de Justicia y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. También fue concedida la impugnación de la Fundación Tiempo de Cambios para la Transformación.
¿Por qué el Ministerio de Justicia busca revertir la suspensión del piloto?
El Ministerio de Justicia sostiene que no existe una amenaza cierta e inminente que justifique la suspensión y argumenta que el piloto todavía depende del cumplimiento de requisitos previos para su ejecución.

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