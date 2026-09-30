¿División en el Pacto Histórico? Exministra Muhamad cuestiona a Petro por dirección del partido

El anuncio de la conformación de una dirección provisional para el Movimiento Pacto Histórico y la convocatoria a una elección popular abierta de sus delegados generó una polémica interna. La exministra de Ambiente, Susana Muhamad, cuestionó públicamente la falta de claridad en las reglas de juego y en el cronograma propuesto por el expresidente Gustavo Petro.

A través de sus redes sociales, el expresidente dio a conocer una fotografía con los integrantes de la dirección provisional del Pacto Histórico, la cual actúa como una instancia colegiada que representa a las colectividades que avanzaron hacia la fusión partidaria, es decir, los movimientos Colombia Humana, Polo Democrático Alternativo, Unión Patriótica, Partido Comunista y Progresistas.

En ese grupo figuran dirigentes como las exsenadoras Gloria Flórez y María José Pizarro, el exdirector de la Agencia Nacional de Tierras Juan Felipe Harman, el senador Iván Cepeda y el representante Heráclito Landinez, entre otros.

En medio de esa publicación, Petro convocó a una votación abierta y nacional para elegir a los delegados que definirán la estructura democrática del movimiento en su próximo Congreso Fundacional. De acuerdo con el exmandatario, cualquier persona podrá afiliarse y participar en las mesas electorales siempre que comparta el programa progresista y la lucha por la justicia social.

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El exjefe de Estado también anticipó la creación de equipos especializados para la investigación del fraude electoral (solicitando reincorporar el candado hash en los formularios E-14), la conformación de un equipo de defensa jurídica y la activación de una estrategia comunicacional contra “granjas de bots”.