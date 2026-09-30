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¿División en el Pacto Histórico? Exministra Muhamad cuestiona a Petro por dirección del partido

Susana Muhamad hizo públicas varias preguntas dirigidas al expresidente correspondientes al cronograma de la colectividad y la falta de precisión en algunos procedimientos.

  • Susana Muhamad criticó el cronograma presentado por Gustavo Petro respecto a la elección de delegados del Pacto Histórico. Fotos: Colprensa
    Susana Muhamad criticó el cronograma presentado por Gustavo Petro respecto a la elección de delegados del Pacto Histórico. Fotos: Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
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El anuncio de la conformación de una dirección provisional para el Movimiento Pacto Histórico y la convocatoria a una elección popular abierta de sus delegados generó una polémica interna. La exministra de Ambiente, Susana Muhamad, cuestionó públicamente la falta de claridad en las reglas de juego y en el cronograma propuesto por el expresidente Gustavo Petro.

A través de sus redes sociales, el expresidente dio a conocer una fotografía con los integrantes de la dirección provisional del Pacto Histórico, la cual actúa como una instancia colegiada que representa a las colectividades que avanzaron hacia la fusión partidaria, es decir, los movimientos Colombia Humana, Polo Democrático Alternativo, Unión Patriótica, Partido Comunista y Progresistas.

En ese grupo figuran dirigentes como las exsenadoras Gloria Flórez y María José Pizarro, el exdirector de la Agencia Nacional de Tierras Juan Felipe Harman, el senador Iván Cepeda y el representante Heráclito Landinez, entre otros.

En medio de esa publicación, Petro convocó a una votación abierta y nacional para elegir a los delegados que definirán la estructura democrática del movimiento en su próximo Congreso Fundacional. De acuerdo con el exmandatario, cualquier persona podrá afiliarse y participar en las mesas electorales siempre que comparta el programa progresista y la lucha por la justicia social.

Lea también: “La jugadita” que denuncian Bolívar y Muhamad para inscribir precandidatos en el Pacto Histórico en medio de disputa interna

El exjefe de Estado también anticipó la creación de equipos especializados para la investigación del fraude electoral (solicitando reincorporar el candado hash en los formularios E-14), la conformación de un equipo de defensa jurídica y la activación de una estrategia comunicacional contra “granjas de bots”.

Tras el anuncio del expresidente, Susana Muhamad hizo públicas varias preguntas dirigidas a la dirigencia y a Gustavo Petro sobre la falta de precisiones procedimentales. La exministra cuestionó si el evento será efectivamente un congreso o asamblea fundacional e indagó de manera directa sobre cuál será el mecanismo concreto de participación electoral.

En su cuenta de X, Muhamad hizo énfasis en la necesidad de ofrecer condiciones equitativas a toda la militancia: “Hay que generar garantías igualitarias a toda la ciudadanía, o si no unos pocos con información, dominan un proceso que debe ser ampliamente convocante”.

Asimismo, reprochó la falta de certezas sobre el calendario del partido: “Es hora de dejar los anuncios a cuentagotas. ¿Cuál es el cronograma? ¿Cuándo será la elección? ¿Cuándo se espera que sea la Asamblea?”

Dicha definición de delegados y reglas de juego resultan importantes para el Congreso Fundacional que está proyectado para inicios de 2027. En esta instancia se determinará la distribución de poder y el mecanismo para otorgar avales con miras a las elecciones regionales de octubre de ese mismo año.

Siga leyendo: Susana Muhamad, exministra de Petro, estuvo en marcha en la que “grafitearon” sede del ICBF

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Preguntas y respuestas

¿Cuándo será la elección de delegados del Pacto Histórico?
La fecha de la elección aún no está definida públicamente en la información suministrada. Susana Muhamad pidió precisar el cronograma y establecer cuándo se realizará la votación y posteriormente la Asamblea o Congreso Fundacional.
¿Qué cuestionó Susana Muhamad sobre la elección del Pacto Histórico?
Muhamad cuestionó la falta de reglas claras, garantías igualitarias y un cronograma definido. También preguntó si el encuentro será un congreso o una asamblea fundacional y cuál será el mecanismo concreto de participación electoral.
¿Qué se decidirá en el Congreso Fundacional del Pacto Histórico?
El Congreso Fundacional, proyectado para comienzos de 2027, definirá aspectos de la estructura democrática del movimiento, incluida la distribución de poder y el mecanismo para otorgar avales para las elecciones regionales de octubre de 2027.

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