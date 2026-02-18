x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Supersalud abre inspecciones tras la trágica muerte del niño Kevin Acosta

El ente de control hará auditorías para esclarecer lo sucedido con el niño de 7 años que padecía hemofilia y que murió en medio de complicaciones por no haber recibido su tratamiento desde diciembre. Esto dijo la entidad.

  • La Superintendencia Nacional de Salud abrirá indagaciones sobre las presuntas responsabilidades de la Nueva EPS en la muerte del menor, Kevin Acosta, quien padecía hemofilia y, según su familiares, no recibía sus medicamentos desde el mes de abril. Fotos: Jaime Pérez Munévar y redes sociales
    La Superintendencia Nacional de Salud abrirá indagaciones sobre las presuntas responsabilidades de la Nueva EPS en la muerte del menor, Kevin Acosta, quien padecía hemofilia y, según su familiares, no recibía sus medicamentos desde el mes de abril. Fotos: Jaime Pérez Munévar y redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

La Superintendencia Nacional de Salud anunció el inicio de una auditoría focalizada sobre el proceso de atención al menor Kevin Acosta, el niño de siete años que padecía hemofilia, en relación con las barreras administrativas y la entrega de medicamentos por parte de la Nueva EPS.

La institución aseguró que esta situación pone en evidencia los desafíos persistentes en la prestación oportuna de servicios de salud, particularmente en el acceso a medicamentos esenciales para enfermedades huérfanas como la hemofilia.

Lea también: El primo de Kevin Acosta también padece hemofilia, ¿cuánto lleva sin medicamentos?

Según las denuncias de los familiares del menor de edad y de organizaciones como la Liga Colombiana de Hemofílicos, el menor no recibió el medicamento profiláctico emicizumab, comercialmente hemlibra, durante aproximadamente dos meses, periodo durante el cual sufrió una caída que le derivó en una lesión craneoencefálica que lo condujo a la muerte. La Nueva EPS era la entidad responsable de su atención.

En ese sentido, el ente de control informó que la inspección se centrará en verificar la entrega de medicamentos y el cumplimiento del protocolo, autorizaciones y suministro del tratamiento para la atención de la hemofilia diagnosticada al menor de edad.

Durante la indagación se verificará si se omitieron las normas vigentes en el Sistema General de Seguridad Social en Salud sobre la entrega oportuna de medicamentos y las directrices para la atención de pacientes con enfermedades huérfanas.

La Supersalud recordó que cualquier irregularidad detectada podría derivar en sanciones administrativas, multas o las medidas correctivas adicionales de ley a que hubiere lugar a los responsables.

Las indagaciones abiertas por Supersalud se suman a la investigación abierta por la Fiscalía General de la Nación, quien también busca esclarecer lo sucedido con el menor de 7 años.

Kevin Arley Acosta Pico murió en cuidados intensivos en el hospital La Misericordia de Bogotá, después de ser trasladado desde el Huila. El niño de 7 años sufrió una caída en su bicicleta y, según la versión del presidente Petro, sufrió un trauma craneoencefálico severo, con pérdida de conocimiento y sangrado por oído y nariz.

A la familia del menor que inicialmente fue atendido en Pitalito, Huila, se le recomendó una cirugía, sin embargo, la madre se negó a esta. “El niño no tenía el medicamento para colocarle para la cirugía. Donde ellos me le hubieran hecho esa cirugía, el niño habría tenido una hemorragia porque no tenía el medicamento. Ellos saben que a un niño hemofílico debe colocársele el medicamento para una cirugía de ese tamaño en el cerebro”, explicó en entrevista para Blu Radio Katherine Pico, madre de Kevin.

Al niño no se le suministraba su tratamiento para tratar la hemofilia A severa desde diciembre, algo que ha sido criticado por sociedades médicas, quienes han advertido que son más pacientes los que están en una situación similar.

Siga leyendo: Madre de Kevin Acosta le aclaró a Petro por qué no aceptó una cirugía: “Sin el medicamento, el niño habría tenido una hemorragia”

*Con información de Colprensa

Temas recomendados

Investigación
Salud
Superintendencia Nacional de Salud
Medicamentos
niños
Menores de edad
Nueva EPS
Auditoría
Colombia
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida