Además de su combo, Supersalud se llenó de caos con llegada de Daniel Quintero

La tarea de Daniel Quintero Calle en la Superintendencia de Salud le quedó dibujada al país en voz del delegado de Protección al Usuario de esa entidad, Juan David Duque.
“La instrucción (...) ha sido clara: los medicamentos se entregan y no hay razón para que no se los entregue a cada uno de ustedes. Estamos haciendo inspecciones en 25 departamentos en este momento”, dijo el funcionario durante una visita sorpresa a una oficina del gestor farmacéutico Cruz Verde en Santa Marta (Magdalena).
Quedó dibujada no por la instrucción que menciona —impartida por el presidente Gustavo Petro y Quintero—, sino por las visitas que están haciendo en distintas zonas del país en el último mes, en la previa a la primera vuelta presidencial.
EL COLOMBIANO conoció por cuatro fuentes distintas que la llegada del exalcalde de Medellín a esa entidad trajo consigo preocupación y angustia a la gente que trabaja allí; dicen que lo nombraron para apretar a los actores del sistema de salud que vigila y para que muestre gestión frente a la crisis (producto principalmente por las decisiones políticas que ha tomado el Gobierno Petro).
Parece que es más bien para hacer política en las regiones y manejar un presupuesto billonario. Quintero puso en marcha el “Plan 100” para hacer ese número de visitas en 25 departamentos (los que mencionó Duque), según él, para hacer frente al supuesto “acaparamiento” y las barreras de acceso a medicamentos.