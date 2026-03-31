La solicitud que le hizo Yeferson Cossio a Avianca tras incidente con gas químico en vuelo a Madrid

El creador de contenido Jeferson Cossio se pronunció sobre el incidente ocurrido el 11 de marzo en un vuelo Bogotá-Madrid, donde fue señalado de haber detonado una stink bomb (“peo químico”) dentro de un avión de Avianca (vuelo AV46), que en ese momento cruzaba el océano Atlántico y se encontraba lejos de un aeropuerto para realizar un aterrizaje preventivo.

Posterior a ello, la aerolínea emitió un comunicado este lunes para informar que, por lo sucedido, se procedió con la cancelación de la reserva del vuelo de regreso a nombre del influencer. Añadieron que esta decisión obedece a una conducta “disruptiva” que afectó “la seguridad, la comodidad, el orden y la disciplina a bordo, así como la sanidad del vuelo”.

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Cossio dijo a través de un video publicado en su canal de YouTube que lo sucedido no fue con intención y que el empaque con el peo químico “estaba en su bolso”, mismo que se encontraba en el portaequipaje de cabina, por lo que “se activó de manera accidental”.

Además, expresó que en el momento del incidente viajaba con otro grupo de personas, pero que él asume toda la responsabilidad de lo sucedido y que “no fue una broma ni hizo parte de ninguna producción, grabación, sketch o estrategia de contenido”.

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Sin embargo, denunció que la auxiliar de vuelo que atendió el llamado por la activación del “peo químico” fue “grosera” al increparlo. “Era una señora de edad y estaba supermolesta. Yo me quedé callado, esperé a que se calmara y le pedí disculpas, porque eso es lo que un hombre hace”, afirmó el influencer, añadiendo que “Avianca no lo ha vetado”.