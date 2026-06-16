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Soldado murió electrocutado en Santa Marta y no pudieron evacuar el cuerpo por bloqueo de “los Pachenca”

El uniformado era radiooperador y atendía una emergencia relacionada con la quema de un camión.

  • Con esta imagen, el Ejército rindió homenaje al soldado profesional Luis González, quien murió en un accidente en Santa Marta. FOTO: CORTESÍA DEL EJÉRCITO.
    Con esta imagen, el Ejército rindió homenaje al soldado profesional Luis González, quien murió en un accidente en Santa Marta. FOTO: CORTESÍA DEL EJÉRCITO.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 4 horas
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Un insólito accidente le quitó la vida a un soldado profesional, en medio de las operaciones para restaurar el orden público en Santa Marta y sus alrededores, donde la Fuerza Pública combate a la organización criminal “los Pachenca”.

El incidente ocurrió en la tarde del lunes festivo 15 de junio, cuando tropas del Batallón de Montaña N°6 del Ejército se desplazaron hacia un sector de la capital del Magdalena, conocido como Linderos.

Su misión era atender una emergencia relacionada con el bloqueo de una vía y la incineración de un camión, de parte de delincuentes de la citada estructura ilegal.

Según el reporte de la Segunda Brigada del Ejército, “nuestro soldado profesional Luis Miguel González Salgado, quien se desempeñaba como radiooperador de la unidad, sufrió un lamentable accidente mientras realizaba labores de enlace de comunicaciones de la patrulla”.

La Institución castrense detalló que “de manera accidental, la antena del equipo de radio entró en contacto con una línea de alta tensión, ocasionándole una fuerte descarga eléctrica”.

Sus compañeros lo evacuaron en la camioneta oficial hacia un centro médico en el corregimiento de Buritaca, donde los doctores certificaron que ya no tenía signos vitales.

A partir de ese momento, comenzó un viacrucis para poder extraer el cuerpo de la zona.

La camioneta emprendió la marcha hacia el centro de Santa Marta, pero en el trayecto se encontraron con un bloqueo de carretera en el puente de Mendihuaca.

Según las autoridades, estos bloqueos son promovidos por “los Pachenca”, también denominados Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, en respuesta a una serie de operaciones militares y policiales que iniciaron la semana pasada, las cuales han derivado en capturas, muertes de sus integrantes e incautaciones de arsenal.

Los criminales están deteniendo buses y carros particulares, obligando a sus ocupantes a atravesarlos en las vías. En algunos casos, estos automotores son incinerados y también obstruyen los caminos con troncos de árboles, generando un clima de zozobra entre los residentes y turistas.

“En estos momentos el cuerpo permanece en las instalaciones de la Estación de Policía, a la espera de la normalización del tránsito en la vía y de la realización de los actos urgentes correspondientes, para posteriormente ser entregado a sus familiares con los honores militares establecidos”, recalcó la Segunda Brigada.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Indignación por detención domiciliaria a presunto sicario de “los Pachenca”.

“Los Pachenca” delinquen en Magdalena y La Guajira, se dedican principalmente al narcotráfico, la extorsión y el sicariato.

Desde 2025 formalizaron un proceso de acercamiento de paz con el Gobierno Nacional, pero su guerra contra el Clan del Golfo y la Fuerza Pública no disminuyó, fomentando la violencia y el confinamiento de comunidades.

Preguntas frecuentes

¿Quiénes son Los Pachenca?
Los Pachenca, también conocidos como Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, son un grupo armado ilegal con presencia en Magdalena y otras zonas del Caribe colombiano.
¿Dónde ocurrió el bloqueo vial?
El bloqueo se registró en el corredor que comunica Santa Marta con Riohacha, una vía estratégica para la movilidad y el comercio en la región Caribe.
¿Qué causó la muerte del soldado?
De acuerdo con la información preliminar, el uniformado murió tras sufrir una descarga eléctrica mientras participaba en las labores para retirar el bloqueo instalado en la carretera.

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