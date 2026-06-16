Soldado murió electrocutado en Santa Marta y no pudieron evacuar el cuerpo por bloqueo de “los Pachenca”

Un insólito accidente le quitó la vida a un soldado profesional, en medio de las operaciones para restaurar el orden público en Santa Marta y sus alrededores, donde la Fuerza Pública combate a la organización criminal “los Pachenca”.

El incidente ocurrió en la tarde del lunes festivo 15 de junio, cuando tropas del Batallón de Montaña N°6 del Ejército se desplazaron hacia un sector de la capital del Magdalena, conocido como Linderos.

Su misión era atender una emergencia relacionada con el bloqueo de una vía y la incineración de un camión, de parte de delincuentes de la citada estructura ilegal.

Según el reporte de la Segunda Brigada del Ejército, “nuestro soldado profesional Luis Miguel González Salgado, quien se desempeñaba como radiooperador de la unidad, sufrió un lamentable accidente mientras realizaba labores de enlace de comunicaciones de la patrulla”.

La Institución castrense detalló que “de manera accidental, la antena del equipo de radio entró en contacto con una línea de alta tensión, ocasionándole una fuerte descarga eléctrica”.

Sus compañeros lo evacuaron en la camioneta oficial hacia un centro médico en el corregimiento de Buritaca, donde los doctores certificaron que ya no tenía signos vitales.