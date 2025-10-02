x

Sociedad Colombiana de Ingenieros pide revisión urgente y exhaustiva de la seguridad estructural del Vive Claro

El nuevo espacio para eventos culturales en Bogotá está en el centro de la polémica por las irregularidades en los trámites y permisos para llevar a cabo los conciertos en el recinto.

  • Vive Claro es un recinto en Bogotá destinado para eventos culturales que tiene aforo para 40.000 personas, superando al estadio Nemesio Camacho El Campín. FOTO: Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

02 de octubre de 2025
Tras la cancelación del concierto del rapero Kendrick Lamar y en medio de la incertidumbre por el aval para la presentación de la banda estadounidense Guns N’ Roses a pocos días de presentarse en Vive Claro, un nuevo cuestionamiento le ha surgido al lugar.

Se trata de una petición de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) que reitera su llamado a la Alcaldía Mayor de Bogotá y a Ocesa para que se garantice la seguridad del megaescenario cultural, tras crecientes polémicas por la cancelación de eventos y preocupaciones sobre su firmeza estructural.

Lea también: Escándalo: Vive Claro aclara que el concierto de Kendrick Lamar no se canceló por problemas en las instalaciones, ¿cuál fue la razón?

A través de un comunicado, la SCI, reconocida como un ente consultor del Gobierno Nacional, ha reiterado su solicitud para que se lleve a cabo una verificación rigurosa y exhaustiva de la seguridad estructural del escenario Vive Claro en Bogotá.

Para este gremio, dado que el aforo del Vive Claro puede alcanzar las 40.000 personas, superando al estadio El Campín, la seguridad de los ciudadanos debe estar plenamente garantizada. Por eso, buscan que la Alcaldía de Bogotá, en cabeza de Carlos Fernando Galán, verifique minuciosamente los estudios, diseños y documentos técnicos vinculados al proyecto.

¿Qué se debe revisar en la estructura del Vive Claro, según la SCI?

Para la Sociedad Colombiana de Ingenieros, en el último escenario para conciertos inaugurado en Bogotá se debe revisar principalmente cálculos estructurales, planos, estudios de suelos y controles de supervisión de obra.

También se debe monitorear la idoneidad profesional de los ingenieros responsables de los diseños, montajes y supervisión, conforme a la Ley 842 de 2003 (Código de Ética Profesional de la Ingeniería).

Por último, la agremiación ha sugerido inspeccionar el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales de seguridad, verificando aspectos como vibraciones, anclajes, diagonales, uniones y conexiones, y considerando tanto cargas verticales como horizontales.

Adicionalmente, la SCI le ha solicitado al director del Idiger, Guillermo Escobar Castro, acceso completo y oficial a los documentos técnicos, incluyendo los conceptos técnicos emitidos por el Idiger los días 4, 20 de agosto y 5 de septiembre de 2025 y pide conocer los conceptos técnicos de los ingenieros que autorizaron el uso del escenario para conciertos anteriores, como el de Green Day el 24 de agosto, que congregó a alrededor de 40.000 asistentes.

Siga leyendo: Idiger advirtió sobre permisos pendientes para próximos conciertos en el Vive Claro tras cancelación del show de Kendrick Lamar, ¿qué pasará con Guns N’ Roses?

Utilidad para la vida