Sociedad Colombiana de Ingenieros pide revisión urgente y exhaustiva de la seguridad estructural del Vive Claro

Tras la cancelación del concierto del rapero Kendrick Lamar y en medio de la incertidumbre por el aval para la presentación de la banda estadounidense Guns N’ Roses a pocos días de presentarse en Vive Claro, un nuevo cuestionamiento le ha surgido al lugar.

Se trata de una petición de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) que reitera su llamado a la Alcaldía Mayor de Bogotá y a Ocesa para que se garantice la seguridad del megaescenario cultural, tras crecientes polémicas por la cancelación de eventos y preocupaciones sobre su firmeza estructural.

A través de un comunicado, la SCI, reconocida como un ente consultor del Gobierno Nacional, ha reiterado su solicitud para que se lleve a cabo una verificación rigurosa y exhaustiva de la seguridad estructural del escenario Vive Claro en Bogotá.

Para este gremio, dado que el aforo del Vive Claro puede alcanzar las 40.000 personas, superando al estadio El Campín, la seguridad de los ciudadanos debe estar plenamente garantizada. Por eso, buscan que la Alcaldía de Bogotá, en cabeza de Carlos Fernando Galán, verifique minuciosamente los estudios, diseños y documentos técnicos vinculados al proyecto.