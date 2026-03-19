Las “preferencias” de MinDefensa con empresa turca MKE para contrato de Escudo Antidrones

Este jueves, el Ministerio de Defensa, encabezado por Pedro Sánchez, dio a conocer un comunicado en el que informó que 117 empresas de 27 países han manifestado interés en la fase precontractual del proyecto Escudo Nacional Antidrones. Según la entidad, la estructuración de esta iniciativa, calculada con un costo superior a los 6,2 billones de pesos, comenzó el pasado 16 de enero con una reunión en la que participaron compañías interesadas. La primera fase, ha trascendido, tendría un valor de 800.000 mil millones de pesos. En el listado divulgado por la cartera, por primera vez, aparece la empresa turca MKE Corporation, cuya participación cobra relevancia debido a los acercamientos previos que había sostenido con el Gobierno colombiano antes de la apertura formal del proceso. Le recomendamos leer: Exclusivo: excuñado del hermano de Benedetti estaría impulsando contrato antidrones por $6.2 billones para empresa turca

Como reveló EL COLOMBIANO en una investigación publicada el pasado 20 de febrero, MKE ya había manifestado su interés en el proyecto desde comienzos de este año. El 5 de enero de este año, la compañía envió una carta a la viceministra de Defensa, Angélica Verbel, en la que expresaba su intención de participar en el desarrollo del sistema antidrones.

Carta enviada por MKE a la viceministra de Defensa antes de iniciar públicamente el proceso precontractual.

Ese acercamiento se produjo incluso antes de la reunión del 16 de enero de 2026, convocada por el ministro Sánchez, en la que se socializó oficialmente la iniciativa con empresarios nacionales e internacionales, y que ha sido presentada por el Gobierno como el punto de partida del proceso precontractual del proyecto Escudo Nacional Antidrones. Apenas unos días después, entre el 24 y el 31 de enero pasado, la viceministra de Defensa, Angélica Verbel, viajó a Turquía con una comisión oficial y sostuvo reuniones con varias empresas del sector militar de ese país, entre ellas MKE Corporation, BMC y Nurol Makina.

Sin embargo, aunque las tres compañías formaron parte de la agenda institucional durante la visita, hoy solo MKE figura en el listado de firmas interesadas divulgado por el Ministerio. El recorrido por las instalaciones fue además documentada por la viceministra a través de sus redes sociales. La firma turca MKE Corporation, en la carta a comienzos de enero pasado, había manifestado su interés en vender a Colombia el sistema antidrones “Tolga”, una plataforma semimóvil que únicamente ha tenido una demostración pública en noviembre de 2025. Le puede interesar: Así será el C5, el “pentágono” en el corazón de Medellín Los contactos turcos, sin embargo, se remontan aún más atrás. EL COLOMBIANO encontró un memorándum de entendimiento entre Colombia y Turquía que inició en junio de 2025 como la antesala al interés de la empresa MKE Corporation por vender el sistema antidrones, contrario a las versiones públicas sobre que el proceso recién comenzó el 16 de enero con la reunión del ministro Pedro Sánchez y varios empresarios. El proyecto antidrones tiene mucha importancia para el país porque los ataques con estos elementos equipados con explosivos se han convertido en una amenaza constante y creciente para las fuerzas de seguridad en Colombia. Desde 2024, se han registrado 449 atentados de este tipo, que han dejado un saldo de 435 heridos y 53 uniformados muertos, afectando al Ejército, la Policía, la Armada Nacional y la Fuerza Aeroespacial. Lea aquí: ELN atacó con drones y explosivos la base militar de Aguachica, Cesar: al menos 7 muertos y 31 heridos

Una gestión de “política de agenda abierta y transparente”

Después de esta secuencia de hechos —memorando en 2025, carta del 5 de enero, reunión del 16 de enero y visita oficial a finales de ese mes—, el Ministerio de Defensa ha dado a conocer este jueves el nombre de MKE en el listado de más de cien empresas interesadas, en un proceso que ha sido presentado como amplio, abierto y competitivo. También, junto a ese compañía, en la lista figura BAYKAR, otra empresa turca también visitada por la viceministra y su delegación.

En su momento, la viceministra Angélica Verbel aseguró a EL COLOMBIANO que la información relacionada con el Escudo Nacional Antidrones tiene reserva legal. Pero aclaró que su gestión “se rige por una política de agenda abierta y transparente. En el Viceministerio recibimos de manera regular a distintos actores del sector público y privado, así como a ciudadanos que solicitan audiencia para exponer iniciativas o inquietudes. Las reuniones que sostengo son de naturaleza diversa y no implican compromiso alguno más allá de escuchar y orientar dentro del marco de mis competencias”. Le puede interesar: Exclusivo | Alertas y líos del contrato por $10 mil millones para defender a Petro que firmó el hijo de un ministro De acuerdo con el Ministerio de Defensa, el proceso se encuentra actualmente en una fase precontractual que incluye la definición de especificaciones técnicas, pruebas en campo y la evaluación de soluciones ofrecidas por empresas nacionales e internacionales. En el comunicado difundido este jueves se establece que la fase de pruebas se llevará a cabo entre el 25 de marzo y el 17 de abril de 2026 en un escenario controlado que no ha sido dado a conocer todavía públicamente. Posteriormente, entre el 20 y el 23 de abril, se realizará la consolidación de resultados y conclusiones técnicas. La etapa de prenegociación con los oferentes seleccionados está prevista para el 27 de abril, dice MinDefensa, mientras que la presentación formal de ofertas se fijó para el 30 de abril, con una eventual firma del contrato proyectada para el 7 de mayo de 2026.

El Ministerio de Defensa aseguró que el Escudo Nacional Antidrones “se desarrollará de manera transparente y competitiva, garantizando igualdad de condiciones para todos los oferentes”. Según la cartera, “la recepción de información, pruebas y análisis técnicos se llevará a cabo bajo criterios objetivos y supervisados, para mantener la integridad del procedimiento”. Además, destacó que “se prioriza la pluralidad de oferentes y la participación de compañías que cumplan con los requerimientos técnicos definidos, garantizando transparencia y equidad en la selección”, reafirmando su compromiso público con un proceso abierto y basado en criterios técnicos.