El llamado de atención cuestiona que el mandatario convocó a sus seguidores a marchar el próximo 14 de febrero para que respalden en las calles los proyectos de ley y de acto legislativo que hacen parte de su reformatón , a pesar de que no ha publicado el contenido de los cuatro articulados (a la salud, a la educación, la pensional y la laboral) que radicará entre febrero y marzo.

¿Se terminó la luna de miel del presidente Gustavo Petro con los movimientos sindicales? 66 integrantes de las mesas directivas de los sindicatos firmaron una carta de seis páginas en la que llaman la atención sobre que no todos los integrantes de la sociedad civil están de acuerdo con el contenido de las reformas que tramitará el Gobierno en el Congreso este semestre.

“Con el fin de evitar cualquier especulación, precisamos, a la vez, que no se trata de cuestionar la validez o no de algunas reformas. En lo que no estamos de acuerdo es el anuncio del respaldo irrestricto a todas las políticas del Gobierno Nacional y su agenda legislativa, sin conocer, por lo menos, los textos que se radicarán en el Congreso”, escribieron.

Los 66 firmantes piden que el movimiento social mantenga la posibilidad de revisar las propuestas de la Casa de Nariño y de hacer observaciones a los textos, especialmente en un contexto en el que el actual inquilino de Palacio se presenta como un político afín a la sociedad civil.

Es más, la discordia entre los sindicatos vendría de cuenta de que la decisión de los voceros del sector de sumarse a la agenda del Gobierno en el Congreso no habría sido debatida al interior de la CGT. En su carta recordaron que “hasta el momento solo se conocen anuncios y especulaciones” sobre buena parte de los 37 articulados que quiere tratmitar Gustavo Petro en este primer semestre del año.