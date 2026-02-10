Sindicato de Migración reveló las razones de la “operación tortuga” que retrasa los tiempos en los aeropuertos

La incertidumbre se apoderó de las terminales aéreas del país tras el inicio de una protesta sindical en Migración Colombia que al parecer tiene como objetivo agudizar las demoras en los trámites y filtros internacionales.
Lo que comenzó en la tarde de este lunes como una manifestación de brazos caídos ha escalado rápidamente a una “operación tortuga”, un mecanismo de presión que consiste en aplicar de forma extrema y minuciosa cada protocolo de seguridad, dilatando los tiempos de atención de manera drástica.
A raíz de todo esto, que hasta las mismas aerolíneas que operan en el país le han advertido a los viajeros sobre las protestas, el presidente del sindicato Osemco, Yeison Mesa, fue tajante sobre el futuro inmediato de la movilidad aérea en Colombia. “Va a estar muy grave”, aseguró en conversación con Blu Radio este martes 10 de febrero.
Según el dirigente sindical, la movilización apenas transita su fase inicial y el panorama para los viajeros nacionales e internacionales podría empeorar si el Gobierno Nacional no atiende con prisa las demandas laborales y presupuestales del sector.