El alimento clave para sistemas sostenibles que la ONU conmemora cada 10 de febrero

El 10 de febrero se conmemora el Día Internacional de las Legumbres, una fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

    Los frijoles son los reyes de la dieta antioqueña. Estos pertenecen a la familia de las legumbres. Foto: EL COLOMBIANO
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Por decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, desde 2016, el 10 de febrero es el Día Internacional de las Verduras. Esta conmemoración busca sensibilizar a la población sobre la importancia de las legumbres en la construcción de mejores sistemas agroalimentarios.

Siga leyendo: Cuidado con los kilos de más: obesidad aumenta un 70% la probabilidad de morir por una infección

La FAO coordina la celebración con el respaldo de gobiernos, el sector privado, organizaciones aliadas, jóvenes y la sociedad civil, promoviendo la producción y el consumo de legumbres como componentes clave de las dietas saludables y de los sistemas alimentarios sostenibles, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y no dejar a nadie atrás.

Las legumbres —frijoles, lentejas, garbanzos, arvejas y soja—, son alimentos nutritivos, accesibles y versátiles que pueden incorporarse con facilidad a la alimentación diaria. Su consumo regular está asociado con beneficios para la salud metabólica, intestinal y cardiovascular. Además, aportan proteínas y favorecen prácticas alimentarias sostenibles.

Uno de los principales atributos de las legumbres es su bajo índice glucémico. Gracias a su alto contenido de fibras alimentarias y almidón resistente, se digieren y absorben lentamente, lo que permite una liberación gradual de la glucosa en la sangre.

Además, la combinación de fibras y proteínas contribuye al control del apetito. Varios estudios indican que incluir legumbres de forma regular se relaciona con una reducción de la ingesta calórica y una pérdida de peso modesta, lo que sugiere un efecto favorable sobre la saciedad y el manejo del consumo energético.

Lea aquí: Qué comer en Medellín en febrero: llega un festival de comida saludable con platos desde $26.900

En términos de salud cardiovascular, la evidencia también es consistente. Una revisión del International Journal of Molecular Sciences señala beneficios potenciales asociados al consumo de legumbres, atribuidos a las fibras y a compuestos bioactivos con acción antioxidante y antiinflamatoria.

Las legumbres también aportan proteínas de origen vegetal. Combinarlas con cereales mejora el perfil de aminoácidos y el valor nutricional de la dieta, contribuyendo a la preservación muscular.

