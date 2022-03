Algunos de los candidatos a Presidencia de la República se encontraron este jueves en El Debate de las Regiones organizado por El Colombiano y Red+Noticias. En su discurso final, Sergio Fajardo, candidato de la coalición Centro Esperanza invitó a los colombianos “indignados y dolidos” con la situación actual del país a votar por él en las próximas elecciones.

“Colombia no va a continuar por ese camino. Y los que pretenden representarlo no van a llegar al poder. El reto es ¿cuál es el cambio que nosotros queremos?”, inquirió el candidato. De acuerdo con Fajardo, la indignación, el miedo y la inseguridad que hay en este momento son “fruto del gobierno Duque, que ha sido una calamidad para nosotros, porque no entendió la profundidad de la crisis, social, económica y ética de nuestro país”.

Aseveró además que el cambio no lo representan sus principales opositores en la contienda presidencial: Gustavo Petro y Federico Gutiérrez, a los que se refirió como un “populismo y otro populismo”.

Fajardo también expuso que su apuesta tiene que ver con el conocimiento, el desarrollo rural, la generación de oportunidades “a través de un modelo de desarrollo que incorpora el medio ambiente como riqueza para nuestro país con diversidad”.

“Los cambios que he liderado son los que necesita Colombia y por eso aquí está el presidente en las próximas elecciones”, concluyó Fajardo.