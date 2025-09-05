x

CRC investiga a Señal Colombia por emitir escenas sexuales en franja familiar

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) abrió un proceso sancionatorio contra Señal Colombia por la transmisión de la película Aquarius en horario familiar, luego de que una queja ciudadana advirtiera la emisión de escenas sexuales en una franja destinada a todo público. Así será el proceso.

  • RTVC estaría siendo investigado por la CRC tras la emisión de imágenes con contenido sexual durante la franja de horario familiar. Imagen: Colprensa.
El Colombiano
hace 9 horas
La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) inició un procedimiento administrativo sancionatorio contra RTVC SAS, operador público de Señal Colombia, por la presunta emisión de escenas con connotación sexual específica en horario de protección familiar.

El caso se remonta al 8 de febrero de 2025, cuando dentro del programa En Cine Nos Vemos se transmitió la película Acuario entre las 8:10 y las 9:30 de la noche, franja considerada apta para todo público. La actuación se abrió tras una queja ciudadana, que llevó a la CRC a realizar un análisis técnico y jurídico del material audiovisual,donde se identifican escenas que podrían no ser apropiadas para niños, niñas y adolescentes.

Conozca: ¿RTVC nos historia de los hermanos Mucutuy para su beneficio? Así se acordó documental con NatGeo pese a que otros medios fueron bloqueados

Con base en esa evaluación, la Comisión formuló cargos contra RTVC por la presunta violación del numeral 6 del artículo 47 de la Ley 1098 de 2006 —que protege los derechos fundamentales de la infancia—, así como de losartículos 16.4.1.8 y 15.2.1.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016, que establece criterios de clasificación y emisión de contenidos en televisión.

El acto administrativo fue notificado a RTVC el pasado 28 de agosto. A partir de esa fecha, la entidad cuenta con un plazo de 15 días hábiles para presentar sus descargos, aportar pruebas o solicitar aclaraciones, conforme a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En un comunicado oficial, la CRC reiteró que, en ejercicio de sus facultades de inspección, vigilancia y control, mantiene el compromiso con la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, dejando un mensaje claro: incluso si la emisión es operada por el Estado, este también debe asumir las responsabilidades y deberes que se rigen en la ley.

Entérese: ¿Desesperado? Petro lleva 21 alocuciones este año: casi dos al mes

