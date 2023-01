El ministro del Interior, Alfonso Prada, aseguró desde Estados Unidos que en el sometimiento a las bandas criminales se respetarán los procesos de extradición que ya estén en curso. De esta manera, presentó a los delegados de la Casa Blanca lo que serían las bases para la paz total y la cirugía en temas de extradición, justo en medio del choque de trenes con la Fiscalía tras la negativa de levantar órdenes de captura a miembros del Clan del Golfo y los Pachenca. Frente a eso, Prada aclaró que en la actualidad no hay solicitud de extradición formal a esos criminales, lo cual –añadió– no implica que no tengan procesos en ese país, como alias Chiquito Malo.