Golpe a la Segunda Marquetalia en Caquetá: neutralizan a alias ‘Alexis Perdomo’

Las Fuerzas Militares reportaron la neutralización de alias “Alexis Perdomo”, señalado como uno de los principales responsables de las finanzas de la estructura Teófilo Forero Castro, perteneciente a la Segunda Marquetalia, durante operaciones desarrolladas en el departamento de Caquetá.
“Con su neutralización no solo cae este cabecilla, golpeamos una de las principales fuentes de financiación criminal que sostenía esta estructura a costa del miedo y el dinero de los colombianos”, aseguró el Ejército Nacional.