El tío de Lyan, en entrevista con La FM, aseguró que tras días de investigación no veían ningún avance. Según su testimonio, las autoridades explicaban que el proceso de rescate era complejo debido a que el niño podía salir lastimado, y la planeación del mismo requeriría meses. Tras la desalentadora noticia, habrían sido funcionarios del Estado los que le dieron el consejo: pagar.

“Nosotros tenemos una prima que es muy valiente. Fue ella la que pudo ir a hablar y negociar con ellos. El Estado no negoció, no lo vimos. Finalmente gracias a eso pudimos rescatar a mi sobrino, pero fue por algo totalmente extorsivo”, dijo, e hizo énfasis en que su familia no es narcotraficante, no tiene deudas ni problemas, por lo que no entienden por qué han sido víctimas de la situación.