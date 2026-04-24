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Funcionario de Satena fue secuestrado en el Catatumbo; aerolínea suspende operación en Norte de Santander

La entidad mostró su preocupación por la situación de orden público que se vive en el nororiente del país donde se han intensificado los enfrentamientos en los últimos días. Conozca los detalles.

  • La aerolínea estatal suspendió la operación de la ruta Cúcuta - Tibú hasta que las condiciones de seguridad mejoren. Foto: Camilo Suárez Echeverry
    La aerolínea estatal suspendió la operación de la ruta Cúcuta - Tibú hasta que las condiciones de seguridad mejoren. Foto: Camilo Suárez Echeverry
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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La aerolínea nacional Satena ha decidido suspender sus operaciones en Norte de Santander debido a la grave situación de orden público que se vive en la zona, pues debido a esta, uno de sus empleados fue secuestrado.

Se trata de Edinson Balaguera Gamboa, quien según confirmó la compañía a través de un comunicado, es administrador de operación en Tibú, además de desempeñar funciones como agente operativo. Para la aerolínea estatal, este hecho “representa un riesgo directo para la integridad del personal y de los pasajeros, y hace inviable la continuidad del servicio en condiciones seguras”.

Lea también: Satena suspende vuelos a Pizarro por riesgos en pista y advierte posibles restricciones en otros aeródromos

Asimismo, Satena aclaró que la ruta afectada es Cúcuta - Tibú y confirmó que la “operación en esta ruta permanecerá suspendida hasta tanto existan garantías verificables para su restablecimiento”.

La empresa estatal manifestó que sostendrá una coordinación permanente con las autoridades nacionales y locales para verificar cómo avanza la situación en el territorio.

No es la primera vez que la situación de orden público afecta esta ruta entre Cúcuta y Tibú, pues hace algunos meses un avión que cubría ese trayecto tuvo que devolverse a su lugar de partida por bombardeos.

Según se supo en ese instante, cuando la aeronave se aproximaba a la zona rural que antecede al casco urbano, la tripulación recibió la instrucción de no continuar, debido a maniobras militares que se desarrollaban en las inmediaciones del área aeroportuaria.

En esta región del país las amenazas por parte de grupos al margen de la ley no disminuyen, pues en diferentes corregimientos de Tibú han alertado explosiones cercanas a las viviendas y ataques con drones, por lo que inclusive han solicitado la llegada de tropas del Ejército a la zona.

Se presume que estos enfrentamientos sería entre frentes del ELN y las disidencias de las Farc, quienes combaten por el control de este corredor estratégico fronterizo con Venezuela.

Siga leyendo: (Videos) Bombardeos en el Catatumbo obligaron a avión de Satena a devolverse a Cúcuta

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