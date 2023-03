Reforma política se hundió en el Congreso: Comisión Primera aprobó el retiro del proyecto

“Anuncio al país que he firmado la proposición que solicita la Comisión Primera del Senado aprobar el retiro del proyecto de Acto Legislativo, por medio del cual se adopta una reforma política. Pero, espero que esta solicitud de retiro sea firmada unánimemente para convocar un gran debate nacional respecto al que deberá ser el contenido de una reforma política, para poder volver al Congreso”, aseguró Prada.

El ministro argumentó que el primer mandatario le había solicitado hacer ese movimiento para buscar consensos y concretar un nuevo texto que sería tramitado en junio próximo.

Así, el hundimiento del proyecto no fue una sorpresa. Petro ya lo había vaticinado cuando esta mañana escribió en su cuenta de Twitter: “Creo que en la reforma política no queda ningún tema progresista. Sin listas cerradas y cremalleras, es decir que permitan igualdad de curules para hombres y mujeres y sin financiación estatal de las campañas, la reforma no aporta a un avance en la calidad de la política”.