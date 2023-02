Este miércoles el juez 59 penal municipal de Bogotá definirá si envía o no a la cárcel a John Nelson Poulos, el principal sospechoso por el crimen de la DJ Valentina Trespalacios.

Si bien estaba previsto que esa audiencia se realizara este martes, la diligencia se frustró por hechos que ponen de presente –una vez más– la exposición y escrutinio permanente que tiene el caso judicial, que sigue estremeciendo al país por las circunstancias en las que fue asesinada la joven de 23 años. Por un lado, el abogado Martín Riascos García renunció a seguir asumiendo la defensa del norteamericano, quien responde por su presunta responsabilidad en los delitos de feminicidio, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. ¿La razón? Según reclamó el jurista durante la accidentada audiencia de este martes, ha sido víctima de llamadas y mensajes intimidantes por cuenta de su defensa a Poulos.

"Desde el 25 de enero, en mis redes sociales, por manera personal, a través de llamadas telefónicas y por todas las vías, he recibido amenazas, tanto así que he decidido no contestar mi teléfono ni abrir mensajes de personas desconocidas", sostuvo Riascos, quien instó a que diligencias tan mediáticas sean reservadas para "guardar la integridad de todos los que intervenimos en las mismas". Por otro lado, Martha Lucía Morales, la traductora que designó el Consejo Superior de la Judicatura para comunicar en inglés el proceso a Poulos, renunció también y obligó a suspender el proceso hasta tanto no se nombre otra intérprete.

En línea con lo dicho por el abogado Riascos, Morales expresó su aflicción y agobio por los comentarios que ha recibido en redes debido a su labor de traducción, que ha sido cuestionada e inclusive ridiculizada por algunos usuarios. "Para mí es bastante complejo aceptar la injusticia a la que me he visto expuesta, que claramente no solo incide en la transparencia del proceso, sino en mi perfil profesional", dijo. Por si fuera poco, el propio John Poulos intervino y alegó que no ha contado con un traductor que lo ayude a hacer las diferentes llamadas para conseguir un abogado de confianza que lo represente. Además, que estaba de acuerdo con que se cambiara la interprete buscando que haya mayor claridad a la hora de que le expliquen ciertos términos jurídicos.

"Quiero advertirle a las personas que vengan a Colombia que los derechos de los que hablan no son realmente respetados. Que no me hayan facilitado un interprete no favorecerá el desarrollo de mi caso", manifestó Poulos. Las declaraciones del procesado llevaron al juez 59 suspender las diligencias, ratificando que ha contado con una traductora oficial que ha ejercido su labor con idoneidad, y que ha facilitado los recesos para que la interprete pueda sostener un diálogo fluido y claro con el extranjero.