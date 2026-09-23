Con chaleco, su propia pistola, rodeado de escoltas y corriendo: así fue el atípico patrullaje de De la Espriella por Santa Marta

Una música como de película de acción abre un video en el que se muestra al presidente Abelardo de la Espriella corriendo, rodeado de escoltas y con chaleco antibalas en Santa Marta. Desde el martes, el mandatario ordenó la militarización de la capital del Magdalena, luego de que varios puntos de la ciudad y zonas aledañas registraran graves situaciones de orden público por cuenta de retaliaciones de “Los Pachenca” por la muerte de su segundo cabecilla, alias Cholo. “Estoy aquí en Gaira, todo está tranquilo. Cuando no está la Fuerza Pública, estos bandidos hacen una maldad y se pierden enseguida como los cobardes que son. La ciudad está militarizada, el Gobierno está aquí (...) la invitación es a que la gente retorne a sus actividades porque los vamos a cuidar”, dijo el mandatario desde una de sus camionetas blindadas. Allí se le ve con una pistola, gorra beige, camisa color verde militar y el chaleco antibalas. Justo se refiere a que, desde ayer, “Los Pachenca” ordenaron el cese de toda actividad comercial en la ciudad y la gente, en general, está encerrada en sus casas para evitar cualquier tipo de ataque.

Intervención en sectores críticos y llamado de atención a los cabecillas de Los Pachenca

Hacia las 9:30 de la noche, De la Espriella dijo estar en el barrio 11 de Noviembre, “algo así como el centro de operaciones de ‘Los Pachenca’ (...) y está la gente recogida, pero esos bandidos no aparecen porque saben que aquí está la autoridad”, según describió. Y agregó: “Son muy guapos y machitos para atacar a la gente inocente, sembrando el terror, quemando carros y haciendo tiros contra los negocios, pero cuando el gobierno les sale al frente, se asustan (sic)”.

De pistola y walkie talkie en el PMU

En la noche, el jefe de Estado también lideró un Puesto de Mando Unificado (PMU) para abordar la situación. En el video se ve cómo saluda a los diferentes miembros de la Fuerza Pública con el saludo militar que viene utilizando desde la campaña electoral y que ha convertido en un símbolo de su Gobierno. Entérese: Abatieron a alias Cholo, segundo cabecilla de Autodefensas Conquistadoras, la misma estructura de “Bendito Menor” En una declaración junto a ellos y al alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, De la Espriella añadió que “les garantizo su seguridad, la presencia de nuestro Ejército, nuestra Policía. Tengan la certeza de que dentro de poco vamos a dar con los causantes de esa estrategia de terror”. A renglón seguido, nombró uno por uno a diferentes cabecillas de “Los Pachenca”: “Pinocho”, “Pati liso”, “Flash” y “Jacob”, “narcoterroristas de las Autodefensas Conquistadoras de La Sierra Nevada”, como también se conoce a ese grupo armado. Y reiteró que “cuando esos bandidos se enfrentan a nuestra Fuerza Pública, ahí quedan, por eso acuden al terror. Tiran la piedra y esconden la mano”. En esa escena, llamó la atención que el presidente no solo salió con su ya habitual walkie-talkie por el que daría órdenes, sino con una pistola en el cinto, una imagen inédita en un mandatario.

Llegada de fuerzas especiales élite y control en vías del Magdalena y La Guajira

Por su parte, el ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, también aterrizó en Santa Marta en horas de la noche. Lo hizo después de asistir a un debate de moción de censura en la Cámara de Representantes, donde reclamó a los congresistas por tener que estar allí en vez de atender la situación en la ciudad caribeña. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Ya desde la capital del Magdalena, Mora informó que llegó a la región la “Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas”, un grupo élite de la Fuerza Pública que, según dijo Mora, “se suma al despliegue operativo para fortalecer las capacidades de seguridad, protección y reacción frente a las acciones de estos grupos criminales”. Luego, dijo que “la Fuerza Pública mantiene el control de la Troncal del Caribe y de los cascos urbanos en Magdalena y La Guajira para garantizar el libre tránsito, la libertad y el orden público en Santa Marta, Riohacha, Dibulla y Ciénaga”. Lea también: Jefe criminal de Barranquilla pide pista para entrar a las mesas de “paz total” Sin embargo, durante la noche, la mayoría de personas estuvieron encerradas en sus casas por temor a represalias violentas por parte de “Los Pachenca”.

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