Santa Marta celebra sus 501 años entre conciertos y una histórica crisis por el agua

Santa Marta volverá a vestirse de fiesta. Entre el 23 y el 29 de julio, la capital del Magdalena celebrará una nueva edición de la Fiesta del Mar 2026, un evento que conmemora los 501 años de fundación de la ciudad con una programación que combina música, cultura, tradición y actividades frente al Caribe.
Durante una semana, samarios y visitantes podrán disfrutar de conciertos gratuitos con artistas como BEÉLE, Gusi y Churo Díaz, además de encuentros de música vallenata, espectáculos góspel, muestras gastronómicas, ferias de emprendimiento, competencias náuticas y actividades culturales que buscan resaltar la identidad de una ciudad considerada uno de los destinos turísticos más importantes del país.
Uno de los momentos centrales será la tradicional Gran Serenata a Santa Marta, que tendrá como protagonista a BEÉLE, uno de los artistas colombianos con mayor reconocimiento internacional. La celebración también incluirá la presentación de la canción “35 Grados”, un homenaje musical creado por artistas samarios como Lalo Ebratt, Yera, Mane Ariza y otros integrantes del colectivo Samarian Flavor.