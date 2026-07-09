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El 30% de los colombianos padece esta condición: ¿qué puede hacer para evitarlo?

Entre los síntomas, aparecen sequedad, enrojecimiento, picor o escozor, fotofobia o visión borrosa.

  • El uso excesivo de celulares y computadores reduce el parpadeo natural en un 60 %, convirtiendo a las nuevas generaciones en una población altamente vulnerable. FOTO Cortesía.
    El uso excesivo de celulares y computadores reduce el parpadeo natural en un 60 %, convirtiendo a las nuevas generaciones en una población altamente vulnerable. FOTO Cortesía.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Más del 30 % de la población colombiana padece síndrome de ojo seco y la curva de pacientes jóvenes va en preocupante aumento, dice la Sociedad Colombiana de Oftalmología.

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El principal detonante de esta condición es la exposición a las pantallas. El uso excesivo de celulares y computadores reduce el parpadeo natural en un 60 %, convirtiendo a las nuevas generaciones en una población altamente vulnerable.

Pero no es el único motivo. La condición del ojo seco es multifactorial; además de las pantallas, otros factores que pueden resultar perjudiciales son los viajes en avión, el aire acondicionado, los ventiladores, el uso de lentes de contacto y la contaminación. Es más probable que se presente a mayor edad, en las mujeres que atraviesan la menopausia y en personas con algunas enfermedades sistémicas.

“El ojo seco es una condición en la que la lágrima no tiene la calidad adecuada; generalmente, puede ser porque la lágrima se evapora muy rápido y no logra mantenerse en la superficie del ojo o porque no se producen las suficientes lágrimas y el ojo no está lo suficientemente lubricado. Ahí aparecen los síntomas, que pueden ser la sensación de tener un cuerpo extraño o arenilla en el ojo, sequedad, enrojecimiento, picor o escozor, fotofobia (molestia excesiva por la luz) o visión borrosa”, dice María Isabel Maya, oftalmóloga y cirujana.

La condición es cada vez más común, pues la mayoría de las personas están expuestas a los factores de riesgo. Los médicos recomiendan hacer pausas activas visuales.

“Yo a mis pacientes les sugiero un ejercicio de 20, 20, 20, y es: cada 20 minutos mirar a 20 pies (6 metros), por 20 segundos, y parpadear y continuar. Eso hace un pequeño descanso de los músculos del ojo y ayuda con la lubricación ocular”, dice la doctora.

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Se recomienda acudir a consulta con un profesional cuando la sintomatología no se pueda controlar con ejercicios o gotas. Además, se recomienda no automedicarse. No todos los ojos secos requieren el mismo tipo de lágrimas artificiales. Depende de la severidad de la condición, por lo tanto, es necesario consultar.

Unidad especializada

Medellín cuenta con una de las únicas Unidades de Ojo Seco de Antioquia, ubicada en la Clínica de Oftalmología Sandiego. Allí han simplificado el diagnóstico mediante tecnología de punta que permite medir con precisión la calidad y el nivel de salinidad de la lágrima, así como descartar la presencia de ácaros en las pestañas, sin procedimientos invasivos. Además, el tratamiento ha evolucionado para centrarse en la comodidad del paciente.

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“Lo primero que hacemos es aplicar calor, luego realizamos una expresión de las pequeñas glándulas del párpado y aplicamos luz pulsada intensa para estimular la lubricación natural. Es un tratamiento totalmente indoloro y muy beneficioso para recuperar la calidad de vida del paciente”.

¿Cuáles son los primeros síntomas del síndrome de ojo seco?
Los síntomas más comunes incluyen sensación de arenilla o cuerpo extraño en el ojo, sequedad, enrojecimiento, picazón o escozor, sensibilidad excesiva a la luz (fotofobia) y visión borrosa. Si estas molestias persisten, es recomendable consultar con un oftalmólogo.
¿Por qué el uso de pantallas aumenta el riesgo de desarrollar ojo seco?
El uso prolongado de celulares y computadores reduce el parpadeo natural hasta en un 60 %, según la Sociedad Colombiana de Oftalmología. Al parpadear menos, la lágrima se distribuye con menor frecuencia sobre la superficie del ojo, lo que favorece la sequedad ocular.
¿Cuándo es recomendable consultar a un oftalmólogo por ojo seco?
Se debe acudir a consulta cuando los síntomas no mejoran con medidas como las pausas visuales o el uso de gotas recomendadas. La evaluación médica permite determinar la causa de la sequedad y definir el tratamiento más adecuado.

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