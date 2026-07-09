El 30% de los colombianos padece esta condición: ¿qué puede hacer para evitarlo?

Más del 30 % de la población colombiana padece síndrome de ojo seco y la curva de pacientes jóvenes va en preocupante aumento, dice la Sociedad Colombiana de Oftalmología.

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El principal detonante de esta condición es la exposición a las pantallas. El uso excesivo de celulares y computadores reduce el parpadeo natural en un 60 %, convirtiendo a las nuevas generaciones en una población altamente vulnerable.

Pero no es el único motivo. La condición del ojo seco es multifactorial; además de las pantallas, otros factores que pueden resultar perjudiciales son los viajes en avión, el aire acondicionado, los ventiladores, el uso de lentes de contacto y la contaminación. Es más probable que se presente a mayor edad, en las mujeres que atraviesan la menopausia y en personas con algunas enfermedades sistémicas.

“El ojo seco es una condición en la que la lágrima no tiene la calidad adecuada; generalmente, puede ser porque la lágrima se evapora muy rápido y no logra mantenerse en la superficie del ojo o porque no se producen las suficientes lágrimas y el ojo no está lo suficientemente lubricado. Ahí aparecen los síntomas, que pueden ser la sensación de tener un cuerpo extraño o arenilla en el ojo, sequedad, enrojecimiento, picor o escozor, fotofobia (molestia excesiva por la luz) o visión borrosa”, dice María Isabel Maya, oftalmóloga y cirujana.

La condición es cada vez más común, pues la mayoría de las personas están expuestas a los factores de riesgo. Los médicos recomiendan hacer pausas activas visuales.

“Yo a mis pacientes les sugiero un ejercicio de 20, 20, 20, y es: cada 20 minutos mirar a 20 pies (6 metros), por 20 segundos, y parpadear y continuar. Eso hace un pequeño descanso de los músculos del ojo y ayuda con la lubricación ocular”, dice la doctora.

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Se recomienda acudir a consulta con un profesional cuando la sintomatología no se pueda controlar con ejercicios o gotas. Además, se recomienda no automedicarse. No todos los ojos secos requieren el mismo tipo de lágrimas artificiales. Depende de la severidad de la condición, por lo tanto, es necesario consultar.