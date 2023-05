Se vienen otros tres rounds en el Congreso por la reforma a la salud

No los vamos a tocar, pero sí esperamos que mejore la atención y que los colombianos no tengan que asumir costos adicionales para superar barreras de acceso. Si el sistema va tendiendo a mejorar, la población se irá librerando de gastos.

Él ha tenido toda la benevolencia de los medios de comunicación para reproducir consignas sobre la reforma que no tienen sustento, pero que buscan promover mensajes sencionalistas, como que no estábamos protegiendo a los enfermos crónicos. Tampoco pudo demostrar en qué artículo dice que alcaldes y gobernadores manejarán plata de la salud. En mí siempre tendrá un contradictor leal.

Importantes constitucionalistas, como Jose Gregorio Hernández, han manifestado que este proyecto puede ser tramitado como ley ordinaria porque no toca el núcleo del derecho a la salud. Hicimos un ejercicio juicioso con los artículos que necesitaban mayorías especiales. Los vicios de trámite han sido una obsesión de la oposición, que propone cosas, pero no vi coherencia..

¿Considera que el trámite del proyecto ha sido el adecuado en el Congreso?

Si termina siendo ley, no solo yo sino muchas personas presentarán demadas de inconsticionalidad. He visto cómo el presidente de la Comisión (Agmeth Escaf) ha violado la Ley 5 (reglamento del Congreso), sin olvidar que en el Consejo de Estado cursa una tutela por la consulta previa. Y la Corte Constitucional deberá zanjar si el proyecto debía ser una ley estatutaria.

¿Cómo le ha parecido el trabajo de su colega Alfredo Mondragón?

Él hace su ejercicio legislativo, pero lamento que no haya dado respuesta a muchas de las dudas que presenté sobre quién se haría cargo del riesgo primario y de la gestión del riesgo técnico. Algo que no me gustó de él es que, no solo en este debate en el Congreso sino en otros espacios, hablaba un poco peyorativamente sobre la academia y los tecnócratas, casi con desprecio a los que han estudiado sobre salud.

¿Qué pasará con los planes de medicina prepagada con este proyecto?

Hay un artículo que dice que no se van a acabar, pero los planes complementarios se acabarían porque no habrá EPS (entidades promotoras de salud) y quedarán las pólizas a las que acudan las personas que tengan más recursos. Se afectaría a 2 millones de personas porque es posible que las pólizas se encarezcan por las dinámicas del nuevo sistema y mucha gente no vaya a estar en condiciones de pagarlas.

¿Cuál cree que es un buen indicador de un sistema de salud?

El gasto de bolsillo. Si un sistema de salud no presta un buen servicio es posible los usuarios busquen otras posibilidades, lo cual puede terminar afectando el gasto de bolsillo, que hoy es del 15 %.